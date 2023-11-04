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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

امام جمعه موقت شاهرود:

طوفان الاقصی هیمنه صهیونیست‌ها و آمریکا را شکست

طوفان الاقصی هیمنه صهیونیست‌ها و آمریکا را شکست

شاهرود- امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه طوفان الاقصی هیمنه صهیونیست‌ها و آمریکا را شکست، گفت: ایمان و اراده قوی بر هر سلاحی پیروز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در سخنرانی پایان بخش مراسم ۱۳ آبان شاهرود با حضور پرشور مردم ضمن اشاره به طوفان الاقصی، تاکید کرد: این عملیات هیمنه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار را در هم شکست.

وی با بیان اینکه پشت تمام شرارت‌های اسرائیل، آمریکا قرار دارد، افزود: طوفان الاقصی، شکست بدی را به متجاوزان تحمیل کرد.

امام جمعه موقت شاهرود رژیم جعلی صهیونیستی در غزه کودک کشی می‌کند، گفت: اراده خداوند از طریق جبهه مقاومت تحقق یافته است.

نظری ایمان اراده قوی را محکم‌تر از هر سلاحی دانست و ابراز کرد: داشتن اراده قوی و همچنین صبر و استقامت ابزار تحقق جامعه آرمانی و تمدن ساز اسلامی است.

وی در خاتمه حضور مردم شاهرود در راهپیمایی ۱۳ آبان را پرشور و حماسه ساز دانست و گفت: مردم بار دیگر نشان دادند که پشتیبان مردم مظلوم فلسطین هستند.

کد مطلب 5929952

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    نظرات

    • IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این کفار تو خودش مونده که واقعیت چیه

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