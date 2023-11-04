به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در سخنرانی پایان بخش مراسم ۱۳ آبان شاهرود با حضور پرشور مردم ضمن اشاره به طوفان الاقصی، تاکید کرد: این عملیات هیمنه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار را در هم شکست.

وی با بیان اینکه پشت تمام شرارت‌های اسرائیل، آمریکا قرار دارد، افزود: طوفان الاقصی، شکست بدی را به متجاوزان تحمیل کرد.

امام جمعه موقت شاهرود رژیم جعلی صهیونیستی در غزه کودک کشی می‌کند، گفت: اراده خداوند از طریق جبهه مقاومت تحقق یافته است.

نظری ایمان اراده قوی را محکم‌تر از هر سلاحی دانست و ابراز کرد: داشتن اراده قوی و همچنین صبر و استقامت ابزار تحقق جامعه آرمانی و تمدن ساز اسلامی است.

وی در خاتمه حضور مردم شاهرود در راهپیمایی ۱۳ آبان را پرشور و حماسه ساز دانست و گفت: مردم بار دیگر نشان دادند که پشتیبان مردم مظلوم فلسطین هستند.