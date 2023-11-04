به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری دو نفر اعضای باند سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد شدند که متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه دو دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف و تحویل مال‌باختگان شده است از شهروندان خواست، هشدارهای پلیس دررابطه‌با پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.