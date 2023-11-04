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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

فرمانده انتظامی لرستان:

باند سارقان در خرم‌آباد متلاشی شد

باند سارقان در خرم‌آباد متلاشی شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری اعضای باند سارقان و کشف ۲۹ فقره انواع سرقت در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری دو نفر اعضای باند سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد شدند که متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه دو دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف و تحویل مال‌باختگان شده است از شهروندان خواست، هشدارهای پلیس دررابطه‌با پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5929955

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