به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر شنبه در جمع راهپیمایی کنندگان روز ۱۳ آبان در گناوه با گرامیداشت یاد شهدا به خصوص شهید حسین فهمیده و ۳۶ هزار شهید دانش آموز اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان در تاریخ باشکوه انقلاب اسلامی و ملت ایران سه حادثه مهم و تأثیرگذار را در خود جای داده است.

امام جمعه گناوه افزود: تبعید امام راحل از ایران به ترکیه در سال ۴۳ به دنبال اعتراض و ایستادگی در برابر طرح ننگین کاپیتولاسیون یکی از این ح وادث است که امام راحل با صلابت و شجاعت در مقابل این طرح ننگین ایستاد و همه را نسبت به این خیانت هوشیار کرد و این امر باعث تبعید ایشان شد.

وی با اشاره به اینکه شهادت تعدادی از دانش آموزان توسط رژیم ستمشاهی در سال ۵۷ دومین حادثه ۱۳ آبان در تاریخ کشورمان است افزود: دانش آموزان با حضور خود در راهپیمایی‌های دوران آغاز انقلاب توانستند پایه‌های رژیم ستم شاهی را سست کنند.

وی افزود: دانش آموزانی که در کنار سایر اقشار جامعه در دانشگاه تهران حضور یافتند و مبارزه خود را برعلیه رژیم ستم شاهی آغاز کردند مورد هجمه این رژیم قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: سومین حادثه یوم الله ۱۳ آبان تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۵۸ بود که ۴۴۴ روز این سفارت در تسخیر دانشجویان بود.

وی گفت: آمریکا امروز به عنوان نماد استکبار در جهان شناخته می‌شود و جنایات آن تنها بر علیه ایران اسلامی خلاصه نمی‌شود بلکه در بسیاری از کشورها خصلت و خوی استکباری و جنایت کاری آنها متبلور است.

وی اضافه کرد: امروز جنایات ددمنشانه استکبار و آمریکا را علیه مردم مظلوم عزه که کمترین امکانات و ابزار را در اختیار دارند، شاهد هستیم که بیش از سه هفته در مقابل مستکبران و جانیان بشریت استقامت و بردباری و صلابت و اقتدار را از خود نشان داده‌اند.

وی گفت: ارتش رژیم صهیونیستی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارد و با همه حمایت‌هایی که از سوی جهان استکبار و کشورهای مختلف حامی از رژیم کودک کش و جعلی صورت می‌گیرد در مقابل عده‌ای جوان انقلابی و استعمارستیز، این رژیم کودک کش کم آورده است.

وی گفت: امروز وجدان‌های جهانی بیدار شده و جوامع بین المللی بر علیه استکبار است و بعد از عملیات طوفان الاقصی وجدان بشریت بیدار و سیل حمایت‌ها به نفع مردم مظلوم غزه رقم می‌خورد و در کشورهایی که که دولت‌های آنها بر علیه مردم غزه هستند اما ملت‌های این کشورها علیه استکبار و خوی درندگی و جنایات آنها هستند و و در تمام جهان حتی در ورزشگاه‌ها و در سرتاسر جهان افکار و خیزش عمومی به نفع مردم مظلوم غزه است.

وی با بیان اینکه دوران ظلم و جنایت به پایان رسیده است گفت: امروز آمریکا به شکست خود اعتراف کرده و ما شاهد شکست‌های متعدد آمریکا در منطقه بوده‌ایم.

امام جمعه گناوه با اشاره به سخنان دیروز سید حسن نصرالله، سید مقاومت گفت: نظم جهان و توازن قدرت بهم خورده است و قدرت امروز از آن نیروی مقاومت است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: در شرایط کنونی، همانگونه که جهان استکبار با هم همدست شده‌اند، ما مسلمانان وظیفه دارم که با اتحاد و یکپارچگی در مقابل کفار بایستیم.