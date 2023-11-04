به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی‌محراب صبح امروز شنبه با شرکت در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان که در اهواز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی اظهار کرد: امروز دانش‌آموزان با حضور پرشور خود نشان دادند که نسبت به سیاست‌های استکباری و استثماری آمریکا و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست نه‌تن‌ها بی‌تفاوت نیستند بلکه در مقابل آنان با صدای بلند حق را فریاد می‌زنند.

وی افزود: امروز جوانان و نوجوانان آگاهانه و با بصیرت در راهپیمایی، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و امید است با عزم جدی آن‌ها قله‌های جهان را فتح کنیم.

حسینی محراب از حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ضد استکباری قدردانی کرد.