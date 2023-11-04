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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

استاندار خوزستان:

دانش‌آموزان نسبت به سیاست‌های استکباری بی‌تفاوت نیستند

دانش‌آموزان نسبت به سیاست‌های استکباری بی‌تفاوت نیستند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: دانش‌آموزان نسبت به سیاست‌های استکباری و استثماری آمریکا و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست بی‌تفاوت نیستند بلکه در مقابل آنان با صدای بلند حق را فریاد می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی‌محراب صبح امروز شنبه با شرکت در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان که در اهواز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی اظهار کرد: امروز دانش‌آموزان با حضور پرشور خود نشان دادند که نسبت به سیاست‌های استکباری و استثماری آمریکا و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیست نه‌تن‌ها بی‌تفاوت نیستند بلکه در مقابل آنان با صدای بلند حق را فریاد می‌زنند.

وی افزود: امروز جوانان و نوجوانان آگاهانه و با بصیرت در راهپیمایی، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و امید است با عزم جدی آن‌ها قله‌های جهان را فتح کنیم.

حسینی محراب از حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ضد استکباری قدردانی کرد.

کد مطلب 5929993

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