اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که از تولیدات گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیماست از سوی اداره کل رسانه بین‌الملل سیما عرضه بین‌المللی می شود. "کودک شاعر" در بخش سینمای دنیا فیلم هند به نمایش درمی‌آید که سی و هشتمین دوره آن سوم تا 12 آذرماه در شهر ساحلی گوا در جنوب غربی هند در حال برگزاری است.

ـ فیلم مستند کوتاه "پشت آن تپه برفی" به کارگردانی رامتین لوافی در بخش جنبی پاراداکس بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام IDFA به نمایش درمی‌آید. بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام اول تا یازدهم آذر در آمستردام هلند در حال برگزاری است.