پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ توسط بانکهای کرمان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیلات تبصره ۱۸ دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های حمایتی گفت: ارزش‌سنجی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی بانک‌ها تسریع شود.

استاندار کرمان افزود: تأخیر در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ علاوه بر ایجاد نارضایتی، برنامه‌ریزی پروژه را در مدت زمان اجرا، هزینه‌کرد، ایجاد اشتغال و تولید بر هم می‌زند.

فداکار عنوان کرد: دستگاه‌ها مرور و ارزش‌سنجی مجددی در طرح‌های معرفی به بانک به لحاظ دارای عملکرد بالا، ضرورت بیشتر، ارزش اقتصادی و محاسبات دقیق داشته باشند.