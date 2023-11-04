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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

استاندار کرمان:

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ توسط بانکهای کرمان تسریع شود

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ توسط بانکهای کرمان تسریع شود

کرمان- استاندار کرمان گفت: ارزش‌سنجی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی بانک‌ها تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار صبح شنبه در جلسه ستاد تسهیلات تبصره ۱۸ دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های حمایتی گفت: ارزش‌سنجی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی بانک‌ها تسریع شود.

استاندار کرمان افزود: تأخیر در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ علاوه بر ایجاد نارضایتی، برنامه‌ریزی پروژه را در مدت زمان اجرا، هزینه‌کرد، ایجاد اشتغال و تولید بر هم می‌زند.

فداکار عنوان کرد: دستگاه‌ها مرور و ارزش‌سنجی مجددی در طرح‌های معرفی به بانک به لحاظ دارای عملکرد بالا، ضرورت بیشتر، ارزش اقتصادی و محاسبات دقیق داشته باشند.

کد مطلب 5930002

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