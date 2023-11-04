خروش بارانی مردم دیار میرزا در روز ملی مبارزه با استکبار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: هوا دلش گرفته بود و آسمان غمگین‌تر از همیشه، سخت می‌بارید. کوچه پس کوچه‌های شهر آب طغیان می‌کرد اما آن چیزی که بیشتر از طغیان آب معابر خودنمایی می‌کرد، حضور رشتوندان و سایر شهروندان گیلانی بود.

مردمی که از هر نوع جنس، سن، تیپ و شمایل آمده بودند تا «۱۳ آبان» را زیر بارش باران گرامی بدارند، کدام را بنگارم و یا از کدام صحنه تصویر بردارم، از بارش شدید باران بنویسم یا از سیل خروشان مردم رشت، از رگبار گاه بی گاه آسمان تصویر بگیرم یا از چتر به دستان زیر آسمان شهر، متحیر و سرگردان در لابه لای سوژه‌های خبری و عکاسی، دنبال سوژه ناب‌تر بودم اما طبق سنت همیشه «حماسه» مردم گیلان و رشت همیشه ناب است.

پیاده راه «استکبارستیزی» در رشت

همراه راهپیماییان ۱۳ آبان رشت به میدان شهدای ذهاب یا همان «پیاده راه فرهنگی» شهر رسیدم، پیاده راهی که حالا به پیاده راه «استکبارستیزی» تبدیل شده است. مردم چتر به دست از خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهر به این پیاده راه ملحق می‌شدند و جمعیت قابل توجهی در این همایش «استکبارستیزی» شکل گرفت.

ماهیت ۱۳ آبان تبیین شود

«آتیه علی نژاد» یکی از بانوان رشتی که همراه فرزندانش به این همایش ضداستکباری آمده در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم زیر باران و در سخت‌ترین شرایط دست از «استکبارستیزی» بر نمی‌دارند، چرا که «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» یک هدف و ارزش برای این مردم تلقی می‌شود.

وی با اشاره به کشتار بی رحمانه مردم فلسطین و غزه توسط اسرائیل افزود: نابودی استکبار در رأس آن اسرائیل غاصب یک مطالبه عمومی و به حق است.

این شهروند رشتی با اشاره به فلسفه و ماهیت ۱۳ آبان بیان کرد: تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی و مصادیق مهمی چون ۱۳ آبان بعنوان روز استکبارستیزی برای نسل جوان بسیار ضرورت دارد.

علی نژاد با بیان اینکه مردم رشت وفادار واقعی نظام و انقلاب هستند، گفت: گیلانی‌ها در دفاع از اررزش های اسلامی همیشه پیشگام و پیش رو بودند و این مهم را در ۸ دی و دیگه صحنه‌های حساس به اثبات رساندند.

وی با اشاره به حضور پرشور دانش آموزان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان، افزود: ۱۳ آبان متعلق به قشر نوجوان و دانش آموز است و باید ماهیت این ایام برای این قشر مورد تبیین قرار گیرد.

راهپیمایی به رنگ «غزه»

در میان جمعیت پلاکاردهای حمایت از غزه و فلسطین بیشتر از همه چیز خودنمایی می‌کرد گویا ۱۳ آبان امسال بیشتر با محوریت حمایت از فلسطین و غزه شکل گرفته است.

گیلانی‌ها و رشتوندان در زیر بارش باران، مردم غزه و فلسطین را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند و با اعلام انزجار از اسرائیل و رژیم کودک کش صهیونیستی، خواستار پایان دادن ظلم و ستم علیه مردم بی دفاع فلسطین و غزه شدند.

«محمدصالح رنجبری» یکی دیگر از شهروندان رشتی در گفت و گو با مهر، اظهار کرد: حضور در ایام الله‌های حساس همچون ۱۳ آبان یک تکلیف شرعی است و مردم گیلان ثابت کردند که در هر شرایطی مدافع انقلاب و نظام هستند.

وی، دفاع از مواضع فلسطین و غزه را یک وظیفه انسانی دانست و افزود: هر آزادی خواهی در دنیا باید پرچم حمایت از فلسطین را به دست بگیرد و نسبت به کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع این سرزمین واکنش نشان دهد.

گیلان منشأ مقاومت و استکبارستیزی

این شهروند رشتی با بیان اینکه ریشه مقاومت و ضداستکباری از گیلان سرچشمه می‌گیرد، گفت: شهید میرزا کوچک خان جنگلی پایه گذار مقاومت و مبارزه با استبداد و استکبار بود این فرهنگ ضداستکباری امروزه به آن سوی مرزها رسیده است.

رنجبری با اشاره به جنایت مرگبار اسرائیل در غزه بیان کرد: خیزش جهانی علیه اقدامات و جنایات اسرائیل در غزه باید شکل بگیرد و جهان یک دست دنبال حذف اسرائیل باشند.

وی با اشاره به روحیه مقاومت و جنگ آوری مردم فلسطین و غزه افزود: هیچ کشور و ملتی در دنیا سراغ نداریم که همانند فلسطین و غزه بیش از ۷ دهه زیر آتش توپ و خمپاره باشد اما یک لحظه عقب نشینی نکند.

این شهروند رشتی با بیان اینکه حمایت از مظلوم یک وظیفه انسانی است، گفت: فرهنگ ظلم ستیزی باید در منطقه و جهان در راستای آزادی مردم بی گناه غزه و فلسطین شکل بگیرد.

رنجبری با اشاره به حوادث تاریخی در ۱۳ آبان بیان کرد: ابعاد چند وجهی ۱۳ روز ملی استکبارستیزی برای نسل جوان تبیین شود.