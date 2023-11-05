ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره سفر هیأت اقتصادی ۳۰ نفره افغانستان به کشورمان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همسایگان متعددی دارد و بهره‌گیری از فرصت‌های متعدد همسایگان می‌تواند منجر به رشد تجاری و اقتصادی کشورمان شود.

وی بیان کرد: نگاه ما به همسایگان هیچگاه تهدیدآمیز نبوده، بلکه مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک است. با توجه به اینکه ایران هم ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد، کشورهای همسایه همواره این آمادگی و علاقه را دارند که با جمهوری اسلامی ایران ارتباطات تجاری و بازرگانی داشته و آن را تقویت کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقمند است که با رفع برخی از سو تفاهم‌ها و همکاری بیشتر هیأت حاکمه افغانستان، زمینه ارتقای همکاری‌های اقتصادی با این کشور را فراهم کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دیرباز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی، تمدنی و مذهبی، روابط گسترده‌ای با هم داشتند. ما معتقدیم که باید نگاهمان به ظرفیت‌های کشورهای همسایه واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه باشد و در ارتباط با افغانستان هم لازم است تلاش کنیم که از ظرفیت‌های این کشور به ویژه در حوزه اقتصادی به خوبی استفاده کنیم.

عزیزی با بیان اینکه اگر تراز تجاری ایران و افغانستان را ارتقا دهیم موجب تأمین امنیت بین دو کشور هم خواهد شد، گفت: مراودات اقتصادی بین ایران و افغانستان باید افزایش یابد، چرا که این موضوع فارغ از جنبه اقتصادی، باعث می‌شود برخی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه مواد مخدر به حداقل برسد و از قاچاق جلوگیری شود.