دشمن درپی مهندسی افکار عمومی به نفع خود است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی در جمع دانش آموزان، مدیران و مردم شهر نور به مناسبت روز دانش آموز در سخنانی وقوع یوم الله ۱۳ آبان را در سه بخش مهم تاریخی عنوان کرد و گفت: در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ زمانی که قانون کاپیتولاسیون توسط مجلس ملی وقت تصویب شد و در آن قانون به آمریکایی‌ها اجازه داده شد تا هر نوع جنایتی در ایران انجام دهند اما محاکمه آنها در کشور خودشان باشند، امام راحل با بیداری ملت ایران مردم را به خیابان‌ها کشاند تا در مقابل این معاهده ننگین مردم بایستند و همین امر نیز سبب تبعید ۱۳ ساله امام شد.

وی در ادامه افزود: در ۱۳ آبان سال ۵۷ در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانش آموزان را در جلوی دانشگاه تهران به رگبار بستند و بیش از ۶۰ دانش آموز را شهید کردند.

پولادی در ادامه واقعه مهمتر را در ۱۳ آبان سال ۵۸ برشمرد و گفت: در این روز دانشجویان ما لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند

این مسئول گفت: نظام سلطه از سال ۱۳۳۲ به دنبال سیاست‌های استکباری خود در ایران بود و شاید امروز خیلی‌ها بر این باورند که قطع ارتباط و دشمنی ما با آمریکا بخاطر تسخیر لانه جاسوسی است اما نوجوانان و جوانان ما باید بدانند که استعمار غرب و سیاست‌های استکباری دولت آمریکا زمانی که دولت ملی مصدق در رأس کار بود تا دهه ۵۰، شدیدترین رفتارهای خصمانه را در ایران به کار بردند و دشمنی ما از آن زمان بوده است.

فرماندار شهرستان نور تصریح کرد: آمریکای جنایت کار با سیطره در همه حوزه‌ها، ایجاد فساد اخلاقی در میان جوانان، بردن منابع مالی و اقتصادی ایران، تأسیس ساواک و باز کردن پای رژیم‌صهیونیستی در ایران سبب این دشمنی بزرگ و عمیق شده است و اگر امروز ما می‌گوئیم مرگ بر آمریکا؛ به دلیل همین خط و مشی‌ها و سیاست‌های استعماری و استکباری آمریکای جنایتکار و ایادی ستمکارشان و نفوذ کشورهای غربی در کشورهای آسیایی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز در ۱۳ آبان اگر فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهیم بدانید که نقش آمریکا در بر اندازی و سیاست استعماری و استکباری چه بوده است

این مسئول اضافه کرد: به همان شکل که در سال ۵۷ در آستانه پیروزی انقلاب، آمریکا مأموران خود را فرستاد تا در ایران کودتای نظامی ایجاد کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، همان جنایت‌ها را امروز در غزه انجام می‌دهند و تا به امروز بیش از ۴ هزار کودک را به خاک و خون کشیدند اما حالا دیگر ملت‌های مسلمان آزاده جهان بیدار هستند و باید با اتحاد و یکدلی این رژیم جعلی و فاسق را هر چه زودتر از صحنه روزگار محو کنیم.

پولادی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند امروز ما غزه را پیروز میدان می‌دانیم چرا که حق همیشه پیروز است اما ملت‌های مسلمان جهان باید متحد شوند و اگر با سیاست‌های دوگانه یا چندگانه رفتار می‌کنند باید بدانند ک چند صباح دیگر همان بلا بر سر آنها خواهد آمد و این را تجربه تاریخی نشان داده است.

فرماندار نور خطاب به دانش آموزان گفت: شما نسل سوم و چهارم انقلاب هستید و در مسیر شهدا و انقلابی حرکت می‌کنید که باید به ظهور حضرت ولیعصر (عج) منتج شود و انتظار ما از شما طبق توصیه‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری، تحصیل، تهذیب و ورزش است.

وی تاکید کرد: در جنگ شناختی و رسانه‌ای باید با تدبیر و گوش فرا دادن به فرامین مربیان و معلمان و اساتید مسیر خود را مشخص کنید چرا که دشمن به دنبال مهندسی افکار شما جوانان و نوجوانان به نفع خود است و از سوی دیگر نیز معلمان کمک کنند که از این پیچ تاریخی هم عبور کنیم و به آن نقطه عطف و نگاه و آرمان امامین انقلاب که رسیدن به تمدن نوین اسلامی بوده برسیم.

قرائت قطعنامه توسط یکی از دانش آموزان، اجرای سرود و آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل نیز از دیگر برنامه‌های اجرا شده پس از این راهپیمایی بود.