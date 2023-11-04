رگبار شدید باران در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد: وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی دما شنبه (۱۳ آبانماه) در گیلان، مازندران، مناطق مرکزی و شرقی اصفهان و نوار جنوبی یزد و یکشنبه (۱۴ آبانماه) در خراسان جنوبی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، شمال شرق اصفهان، جنوب یزد و کرمان پیش بینی میشود.
در این شرایط جوی اختلال در سفرهای بین شهری، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، وقوع صاعقه، خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و خسارت به ماشینآلات و محصولات باغی و زراعی دور از انتظار نیست.
بر اساس توصیه سازمان هواشناسی اجتناب از سفرهای غیر ضروری، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها ضرورت دارد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است؛ ادامه فعالیت سامانههای بارشی بهصورت رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت شنبه (۱۳ آبان ماه) در خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، هرمزگان، شمال شرق فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، گلستان، قم، مرکزی، اصفهان، همدان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، یکشنبه (۱۴ آبانماه) در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، شمال و شرق فارس، یزد، اصفهان، شرق چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران و شرق گیلان و دوشنبه (۱۵ آبانماه) در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب شرق خراسان رضوی، هرمزگان و نیمه جنوبی کرمان پیشبینی میشود.
در این شرایط آب و هوایی احتمال لغزندگی جادهها، احتمال آبگرفتگی محدود معابر، احتمال جاری شدن روانآب، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تأخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشینآلات کشاورزی وجود دارد بنابراین سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد هشدار داد.
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