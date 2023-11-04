امروز به وضوح شاهد بصیرت در نسل چهارم انقلاب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر شنبه در مراسم روز دانش آموز در میدان امام حسین علیه السلام شهر آب‌پخش با تأکید بر دشمن‌شناسی و راه‌شناسی اظهار داشت: امروز به وضوح شاهد بصیرت در نسل چهارم انقلاب اسلامی هستیم به گونه‌ای که جوانان امروز ما باعث افتخار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران در دنیا شده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: دانش آموزان با بصیرت جمهوری اسلامی ایران به موقع تشخیص دادن و با حضور خودشان اعلام انزجار خودشان بر علیه باطل اعلام کردند.

افروغ ابراز داشت: نظام استکباری، در مقابل نوجوانان ما کم آورده است و با گلوله و مسلسل، حرف زد و خون پاک نوجوانان کف خیابان ریخته شد و تازه متوجه ثمرات بعدی این خون‌ها و انقلاب اسلامی شدیم.

افروغ افزود: لذا نقش نوجوانان اینجا خودش را نشان می‌دهد که بن بست‌ها را بشکند و دانش آموز یعنی نوآوری علمی داشته باشد و در مسیر فرهنگ سازی حرکت کند همان طوری که دشمن خیلی تلاش کرد که بتواند روی دختران ما اثر گذار باشد اما دشمن دید که همین دختران فهیم و با بصیرت چه تو دهانی به آنها زدند و این یعنی بصیرت که دستاورد انقلاب اسلامی است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: بدانید در این مسیر سیاسی طراحی دنیای جدید است، جبهه استکبار مدعی شده که می‌خواهد بیاید نظم نوین جهانی حاکم کند، نظمی که جبهه استکبار در رأس آن قرار دارد و بقیه مردم کره خاکی در معیت آنها هستند، اما به یمن حرکت انقلابی امام راحل (ره) و به یمن خون شهدای گرانقدر و نوجوانان، جوانان، مرد و زن، ما شاهد فروپاشی آن جهان استکبار هستیم.

افروغ افزود: هر روز این قدرت استکبار جهانی رو به افول است، همان طوری که شوروی کمونیست فروپاشید، امروز شاهد فروپاشی و نابودی رژیم اسرائیل این غده سرطانی هستیم.

افروغ اظهار داشت: در سخنرانی سید مقاومت سید حسن نصرالله، رهبر جهان عرب، دیدید که سید حسن نصرالله با چه قدرتی، بیان کرد که جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی دارد گام‌های پیروزی خودش را بر می‌دارد.

مدیر کل اداره ارشاد و اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: بعد از آن هم نوبت آمریکای جهان خوار است که از صحنه روزگار به معنای استکباری را حذف خواهیم کرد همان طوری که کمونیسم را حذف کردیم.

مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: در مقابل این، باید یک اتفاق بیفتد، نظم نوین جهانی را راه اندازی می‌کنیم، نظم نوین جهانی یعنی اینکه یکی از شاگردان مکتب امام خمینی (ره) بخواهد سخنرانی کند و بالای چهار میلیارد نفر سخنرانی ایشان گوش کنند.

افروغ افزود: تمام دنیا منتظر حکم جهاد ولی امر بودند این یعنی قدرت جدید، جهان این یعنی نظم جدید جهان، امروز قدرت را در، محور مقاومت می‌بینیم.

وی اظهار داشت: دیگر گذشت رؤیای آمریکا و اروپا، و تجمع ضد رژیم اسرائیل در داخل خاک آمریکا مشاهده کنید، دنیا دیگر تغییر کرده است.

مدیر کل اداره ارشاد و اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: اینجا یک مسئولیت داریم، من و شما، و نوجوانان، مرد و زن، این است که نقش خودتان کم نبینید، و در برنامه‌های خودتان بگذارید و بیایید و نقش آفرینی کنید و باید گفت اگر رشادت طلبی، ایثار، از خودگذشتگی‌ها و جان نثاری‌های شهدا و رزمندگان اسلام در آن روزها نبود، هم اینک آرامش و آسایش در جامعه وجود نداشت، از این رو خلوص پاک آن شهدا و قطره خونی که در مسیر انقلاب اهدا کرده‌اند با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست.

افروغ افزود: از این رو باید تلاش شود تبیین مشی و سبک زندگی شهدا در دستور کار قرار گیرد تا به موفقیت دست پیدا کنیم و در دوران کنونی با توجه به عمق یافتن، پیچیدگی، گستردگی و… دشمنی و خباثت‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی، بر عموم ملت مؤمن، بصیر و انقلابی ایران اسلامی است تا با آمادگی همه جانبه، شناخت همه جانبه دشمن و اهداف، روش‌ها و… دشمن، زمینه تحقق اهداف و خواسته‌های دشمنان را مسدود کنند.

افروغ ابراز داشت: همچنین بر اندیشمندان، صاحبنظران و نخبگان است تا با راهبردها، راهکارها و بایسته‌های ترویج، نشر و… انقلاب اسلامی را تبیین و تشریح و از این طریق عزت، اقتدار، امنیت و… ایران اسلامی را در جهان تضمین و تثبیت کنند.