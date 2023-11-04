به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی نقاشی «هنر راویان غزه» با حضور ۲۵ هنرمند برجسته کشور از ۱۷ استان در کرمانشاه آغاز به کار کرد.

این رویداد در ۲ بخش خیابانی و کارگاهی انجام خواهد شد و در بخش کارگاهی روزهای شنبه ۱۳ آبان و صبح یکشنبه ۱۴ آبان هنرمندان در محل تالار انتظار آثار خود را نقاشی خواهند کرد.

در روزهای عصر یکشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ در محل‌های بلوار نوبهار و میدان فردوسی و همچنین صبح روز دوشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۹ لغایت ۱۲ بعد از ظهر در محل بلوار نوبهار این رویداد هنری ادامه خواهد داشت.

مراسم اختتامیه رویداد «هنر راویان غزه» ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه در محل کتابخانه امیرکبیر با حضور اصحاب فرهنگ و هنر استان برگزار می‌شود.

از عموم همشهریان عزیز دعوت می‌شود تا با حضور در مکان‌های ذکر شده از این رویداد هنری و استکبار ستیز دیدن کنند.