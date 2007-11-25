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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۱

سیستم نرم افزاری جامعه شناسی و روان شناسی کشور بیمار است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اینکه بیشتر کتب جامعه شناسی و روان شناسی کشور ترجمه ای از مفاهیم و متون غربی است، گفت: سیستم نرم افزاری جامعه شناسی و روان شناسی کشور بیمار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلکی ظهر یکشنبه در ششمین اجلاس سراسری مشاوران استانداران و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری های منطقه یک کشور افزود: این ترجمان و مفاهیم به صورت کاربردی در جامعه موثر نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: کشورهای اروپایی با بحران مشکل خانواده روبرو هستند و در صورت عدم کنترل در ایران این بحران نیز دامنگیر زنان و خانواده های ایرانی خواهد شد.

سلکی با اشاره به این که عدالت جنسیتی مورد طرح برنامه ریزان امور اجتماعی کشور است، تصریح کرد: تشابه زن و مرد را قبول نداریم.

معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه در تقویت بنیان خانواده، مباحث حقوقی صرف مد نظر برنامه ریزان نیست، یادآور شد: عاطفه و اخلاق زوجین است که زمینه های بنیان خانواده ها را تقویت می بخشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در این همایش سخنانی اظهار داشت: دفاتر امور بانوان در سطح کشور ضمن برگزاری اجلاس سراسری با حضور همه استان ها به صورت منطقه ای نیز تشکیل می شود.

زهرا شرف الدین افزود: در جلسات منطقه ای مسائل حوزه بانوان از جمله بررسی آسیب های اجتماعی، فرهنگی در منطقه و استان های همجوار انجام می گیرد و طرح های پژوهشی و آموزشی مورد اجرای استان ها در این همایش بررسی می شود.

به گفته وی، طرح ها و برنامه های اجرا شده در استان ها و نیز میزان مشارکت های اجتماعی بانوان در استان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 593005

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