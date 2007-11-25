رئیس جمهور گرجستان استعفا کرد

اتابه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاون "میخائیل ساکاشویلی"، رئیس جمهور امروز از استعفای رسمی وی خبر داد.

پارلمان گرجستان روز پنجم ژانویه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تعیین کرده و"نینو بورجانادزه" رئیس پارلمان پست ریاست جمهوری موقت را تا این زمان برعهده گرفته است.

استعفای ساکاشویلی تنها ساعاتی پیش از برگزاری نخستین تظاهرات گسترده مخالفان وی که قرار بود امروز در تفلیس برگزار شود، صورت می گیرد. ساکاشویلی در سال 2004 و پس از انقلاب مخملی این کشور به قدرت رسید.

وی روز گذشته قول داد: انتخاباتی دموکراتیک برگزار کند و همه گروه های سیاسی فرصت رقابت در شرایطی دموکراتیک را داشته باشند؛ حزب حاکم جنبش ملی ساکاشویلی را برای انتخابات نامزد کرده است.

رئیس جمهوری گرجستان دو هفته قبل پس از سرکوب تظاهرات مخالفان دولت و اعمال حالت فوق العاده 15 روزه اعلام کرد که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در پنجم ژانویه آینده برگزار خواهد شد.

روسیه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را محکوم و آن را نمایشی کمدی برای ابقای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور کنونی در قدرت دانست. از سوی دیگر، آمریکا ازاین تصمیم استقبال و اعلام کرد که این تصمیم گرجستان را مجددا در مسیر دموکراسی قرار می دهد.

