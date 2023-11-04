برگزیدگان نخستین سوگواره «سلسله طلایی» در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین سوگواره ملی «سلسله طلایی» با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان در تالار شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.

امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، محمد کاظم رضوانی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و وحید سلیمانی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی قم از جمله مسئولان حاضر در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی، علی سلطانی دبیر اجرایی سوگواره سلسله طلایی به جایگاه دعوت شد و ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر، اظهار کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، مؤسسه «بهفام» و انتشارات «اعلایی» دارای یک هدف و دغدغه مشترک برای تولید آثار فاخر هنری برای کودکان بودند و محصول این همکاری، شکل‌گیری دبیرخانه سوگواره سلسله طلایی بود.

وی به ایده شکل‌گیری این رویداد هنری اشاره کرد و گفت: نگاه ما بر این بود که برای رویدادهای مذهبی تولید محتوای فاخر داشته باشیم و خوراک فرهنگی با موضوع امام حسین (ع) آماده کرده و در قالب کتاب داستان به کودکان هدیه کنیم.

دبیر اجرایی سوگواره سلسله طلایی با بیان اینکه این سوگواره در حالی آغاز به کار کرد که بسیاری از هنرمندان رویدادهای هنری را تحریم کرده بودند و این رویداد نیز از این مسائل حاشیه‌ای بی‌نصیب نماند، گفت: حمایت مدیران اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، توان و تلاش عوامل اجرایی و از همه مهم‌تر، عنایت و نگاه صاحب اصلی این رویداد هنری یعنی حضرت سیدالشهدا (ع) به ما قوت قلب می‌داد که این سوگواره به بهترین شکل برگزار خواهد شد.

سلطانی اضافه کرد: شاید بسیاری از مسئولان و هنرمندان تصور نمی‌کردند این سوگواره با این کیفیت و استقبال برگزار شود اما خوشبختانه شرایط به گونه دیگری رقم خورد و استان قم تلاش کرد میزبان شایسته‌ای برای این رویداد هنری باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف انتشار کتب فاخر مذهبی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: امروز می‌توانیم ادعا کنیم ۲۷ کتاب داستان باکیفیت با موضوع امام حسین (ع) از دل محصولات این سوگواره آماده چاپ است.

دبیر اجرایی سوگواره سلسله طلایی، هدف اصلی برگزاری این رویداد هنری را تدوین و انتشار کتاب کودک با موضوع ائمه اطهار (ع) عنوان کرد و گفت: این سوگواره در دوره‌های بعدی به محوریت دیگر ائمه معصومین (ع) برگزار خواهد شد.

سلطانی همچنین به فرایند برگزاری سوگواره سلسله طلایی اشاره کرد و گفت: پوستر این سوگواره در روز ۲۱ فروردین همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی با حضور مسئولان استانی و کشوری رونمایی شد و در مجموع ۶۵۰ اثر از ۱۹۰ هنرمند از ۲۰ استان به دبیرخانه این سوگواره رسید.

وی افزود: از میان آثار دریافت شده، ۱۱۲ اثر شامل ۲۸ اثر تصویرسازی، ۱۴ اثر داستانی و ۷۰ اثر تایپوگرافی بخش نمایشگاه راه یافت و به مدت دو هفته در دو گالری «سرو» و «بهفام» به نمایش درآمد.

وی همچنین به برگزاری شش کارگاه آموزشی در حاشیه برپایی نمایشگاه آثار منتخب سوگواره سلسله طلایی اشاره کرد و گفت: این نشست‌ها با هدف افزایش توانمندی و تقویت سواد هنری هنرمندان و هنرجویان با حضور اعضای هیئت داوران سوگواره برگزار شد.

دبیر اجرایی سوگواره سلسله طلایی در بخش پایانی سخنان خود از همراهی رسانه‌های استان قم در انعکاس و انتشار اخبار این رویداد هنری قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری صمیمانه مدیران و دبیران و خبرنگاران رسانه‌های استانی شاهد انعکاس مناسبی از این سوگواره بودیم و قدردان تلاش این عزیزان هستیم.

تداوم برگزاری سوگواره سلسله طلایی

در ادامه این مراسم، امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در سخنان خود از هنر به عنوان یک ابزار و فرصت ویژه برای نشر معارف اسلامی یاد کرد و گفت: همان‌گونه که عده‌ای در طول تاریخ با ابزار هنر، بشر را به مسیر الحاد و کفر کشاندند و زحمات انبیای الهی را بر باد دادند، ما باید با استفاده درست و حکیمانه از هنر، بشر را به خدا نزدیک کنیم و این یکی از رسالت‌های مهم هنرمندان است.

وی به دو عالم «جسم» و «معنا» اشاره کرد و گفت: هنرمندان بیشتر از دیگران به عالم معنا نزدیک هستند و اگر قوه خیال هنرمندی، او را به عالم ملکوت نزدیک نکند، هنر او نیز ماندگاری و بقایی نخواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در بخش دیگری از سخنان خود، قیام امام حسین (ع) را نهضتی ماندگار دانست و گفت: امروز بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال ما شاهد خلق آثار هنری فاخر و ارزشمند با موضوع حضرت سیدالشهدا (ع) هستیم و این روایت نبی مکرم اسلام که فرمودند علمای امت من در همه رشته‌ها بر پیامبران بنی‌اسرائیل افضل هستند، در این رویداد هنری هم نمود دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان قم افزود: تصویرگران، داستان‌نویسان و طراحانی که در این رویداد هنری شرکت کردند، در مسیر امام حسین (ع) گام نهادند.

عموزاده افزود: در ابتدا تصور نمی‌کردم که این سوگواره با این کیفیت برگزار شود و آثار فاخری از سراسر کشور به این رویداد هنری فاخری ارسال شود اما خوشبختانه این سوگواره در مسیر درستی قرار گرفت و به یک رویداد فاخر تبدیل شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: حقیقتاً از برگزاری جشنواره‌ها خاطره خوشی ندارم، معمولاً عده‌ای تکنیک‌ها را می‌دانند و اثر ارسال می‌کنند و با مراسم اختتامیه، همه چیز به پایان می‌رسد اما صادقانه باید عرض کنم زمانی که در دو گالری «سرو» و «بهفام» آثار را مشاهده کردم، واقعاً به خودم بالیدم که نوکری هنرمندان امام حسینی (ع) را می‌کنم.

عموزاده، برگزاری سوگواره سلسله طلایی را ادامه‌دار دانست و گفت: این مراسم در واقع آیین اختتامیه نیست و طلیعه‌ای برای برگزاری این رویداد هنری با محوریت دیگر ائمه اطهار (ع) است و سوگواره «سلسله طلایی» با عنایات حضرات معصومین (ع) ادامه خواهد داشت.

معرفی برگزیدگان

در بخش پایانی این مراسم، برگزیدگان نخستین سوگواره ملی سلسله طلایی در سه بخش «تصویرسازی»، «تایپوگرافی» و «داستان‌نویسی» معرفی شدند.

هیئت داوران بخش تصویرسازی متشکل از آقایان «محمد حسین صلواتیان»، «سعید سروش»، «محمد مهدی نوری»، «کاظم طلایی» و «مجید ذاکری»، اثری را حائز رتبه اول ندانست و نفرات برگزیده دوم تا هشتم را معرفی کرد.

«بهاره خوش نیت» از استان قم موفق به کسب رتبه دوم شد، «علی فلاح کردی» از استان قم در جایگاه سوم قرار گرفت، «زهرا رسولی» از استان زنجان به مقام چهارم رسید، «فرهاد جمشیدی» از استان تهران رتبه پنجم را بدست آورد، «زهرا خمسه» از استان قم در رتبه ششم قرار گرفت، «نیره سادات مهری» از استان قم رتبه هفتم را کسب کرد و «الهه کاوه» از استان قم به مقام هشتم رسید.

در بخش تصویرسازی، به نفرات دوم تا هشتم به ترتیب، ۵۵ میلیون تومان، ۴۵ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان و ۵ میلیون تومان اهدا شد.



قضاوت آثار بخش تایپوگرافی را آقایان «ناصر طاووسی»، «سید حسن موسی‌زاده» و «محمد سعید نقاشیان» برعهده داشتند و پنج اثر برگزیده اول تا پنجم را معرفی کردند.

«مهناز بیوکی مهرا» از استان قم در جایگاه نخست ایستاد، «علیرضا پوراکبری» از استان تهران دوم شد، «وحید یعقوبلو» از استان قم رتبه سوم را بدست آورد، «وحید فنودی» از استان خراسان جنوبی به مقام چهارم رسید و «محمود بازدار» از استان خراسان رضوی نیز در رتبه پنجم قرار گرفت.

نفرات اول تا پنجم بخش تایپوگرافی به ترتیب با دریافت جوایز ۲۰ میلیون تومانی، ۱۵ میلیون تومانی، ۱۰ میلیون تومانی، ۷ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی تجلیل شدند.

آقایان «حسین ورجانی»، حجت‌الاسلام «حسین مجاهد» و سرکار خانم «فاطمه سرمشقی»، سه عضو هیئت داوران بخش داستان‌نویسی سوگواره سلسله طلایی بودند و سه اثر حائز رتبه سوم تا پنجم را اعلام کردند.

«سید علیرضا طباطبایی» از استان اصفهان با کسب رتبه سوم موفق به دریافت جایزه ۱۰ میلیون تومانی شد، «سارا امینی کاظمی» از استان قم رتبه چهارم را بدست آورد و جایزه ۷ میلیونی را دریافت کرد، «اعظم سادات سیادت» از استان تهران نیز در جایگاه پنجم قرار گرفت و ۵ میلیون تومان به او اهدا شد.

همچنین در پایان این مراسم ضمن اهدای گواهی شرکت در سوگواره ملی سلسله طلایی به تمامی صاحبان آثار راه‌یافته به بخش نمایشگاه، از اعضای هیئت داوران و اعضای شورای سیاست‌گذاری این سوگواره تقدیر شد.