به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگوی تلفنی با مائورو وییرا، وزیر امور خارجه برزیل در خصوص آخرین تحولات غزه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان ضمن اشاره به تلاش بینالمللی دولت برزیل و ارائه پیشنویس قطعنامهای توسط این کشور به شورای امنیت سازمان ملل جهت توقف درگیریها، بر لزوم آتش بس و ارسال کمکهای انسان دوستانه تاکید و از ارسال کمکهای بشردوستانه این کشور به نوار غزه تشکر کرد.
وزیر امور خارجه برزیل نیز در این گفتوگوی تلفنی به نقش بازیگری مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه اشاره و از تلاشهای سازنده کشورمان در کمک به برقراری صلح و امنیت منطقه و جهان تشکر کرد.
وییرا لزوم آتش بس، ارسال کمکهای انسان دوستانه به غزه و فراهم کردن امکان خروج امن خارجیها از جمله اتباع برزیل را مورد تاکید قرار داد.
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