  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

در گفت‌وگو با وزیر خارجه ایران مطرح شد؛

تشکر وزیر خارجه برزیل از تلاش‌های ایران در برقراری امنیت در منطقه

تشکر وزیر خارجه برزیل از تلاش‌های ایران در برقراری امنیت در منطقه

وزیر امور خارجه برزیل به نقش بازیگری مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه اشاره و از تلاش‌های سازنده کشورمان در کمک به برقراری صلح و امنیت منطقه و جهان تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با مائورو وییرا، وزیر امور خارجه برزیل در خصوص آخرین تحولات غزه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان ضمن اشاره به تلاش بین‌المللی دولت برزیل و ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای توسط این کشور به شورای امنیت سازمان ملل جهت توقف درگیری‌ها، بر لزوم آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تاکید و از ارسال کمک‌های بشردوستانه این کشور به نوار غزه تشکر کرد.

وزیر امور خارجه برزیل نیز در این گفت‌وگوی تلفنی به نقش بازیگری مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه اشاره و از تلاش‌های سازنده کشورمان در کمک به برقراری صلح و امنیت منطقه و جهان تشکر کرد.

وییرا لزوم آتش بس، ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه و فراهم کردن امکان خروج امن خارجی‌ها از جمله اتباع برزیل را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 5930074
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها