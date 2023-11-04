ضربات وارد شده به رژیم صهیونیستی غیر قابل جبران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل ظهر شنبه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در دهدشت افزود: آمریکا در طول تاریخ ایران همیشه موجب شر و بدبختی برای ملت ایران بوده است.

وی ابراز داشت: دشمن از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز با راه‌های مختلف سعی در توطئه، برنامه ریزی و تخریب جمهوری اسلامی و ملت رشید ایران اسلامی داشته است.

وی با بیان اینکه امام فریاد ظلم ستیزی برآورد و مردم را دعوت به مقاومت کرد، گفت: رژیم منحوس شاه مجبور به تبعید امام ما در ۱۳ آبان شد و این ضربه‌ای بود که آمریکا به مردم ما زد.

خرم دل با یادآوری ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ افزود: دانش آموزان به مخالفت از آمریکا و رژیم منحوس پهلوی در دانشگاه تهران تحصن کرده بودند که به خاک و خون کشیده شدند.

وی تصریح کرد: بعد از ۱۷ شهریور بیشترین شهید را در ۱۳ آبان ۵۷ در دانشگاه تهران دادیم که دانش آموزان پر پر شدند و بعد از این شهادت‌ها دانش آموزان این روز را برای همیشه در تاریخ به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری کردند.

خرمدل با اشاره به صدور پیامی از سوی امام خمینی در تبعیدگاه خاطر نشان کرد: جالب است آن پیامی که در سال ۵۷ به مناسبت دانش آموزان شهید صادر شد، برای امروز ما هم لازم و هم مفید خواهد بود.

فرمانده سپاه فتح استان در ادامه بیانات خود با تاکید بر صادق بودن وعده امامت امت خاطر نشان کرد: امروز رهبر ما وعده نصرت و شکوه اسلام بر دشمنان را می‌دهد، پس عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است که همانا خدا با صابران است.

وی اظهار کرد: اگر امروز شعار مرگ بر آمریکا سر داده می‌شود، بخاطر غزه نیست، بلکه آمریکا شیطان بزرگ است و با آزادی خواهان مخالف است.

خرمدل بیان کرد: قبل از انقلاب تمام اختیارات و مقدرات کشور در دست آمریکا بود.

فرمانده سپاه فتح استان با اشاره به جنگ غزه، ضربات وارد شده به اسرائیل در این جنگ را غیر قابل جبران دانست و عنوان کرد: رژیم صهیونیستی با این حملات به زباله دان تاریخ خواهد رفت و اگر رؤسای برخی کشورها به دیدار آنها می‌شتابند تنها جهت همدردی و نه از سر قدرت اسرائیل است.

خرمدل سیستم نظامی اسرائیل را از هم پاشیده توصیف و خاطر نشان کرد: مردم فلسطین و محور مقاومت مصمم‌تر از گذشته ادامه دهنده مسیر است.

وی تاکید کرد: ما به فضل خدا و توان رزمندگان مقتدر خود به جایگاهی از قدرت و ایستادگی رسیده‌ایم، که هیچ دشمنی توانایی مقابله با جمهوری اسلامی را ندارد.