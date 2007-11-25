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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

صدای شکست صهیونیسم و امپریالیسم در جهان نواخته می شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه مازندران با اشاره به اینکه بسیجیان در مقابله با تهاجمات صهیونیسم و امپریالیسم ایستادگی کامل دارند، گفت: با تکیه بر خداوند صدای شکست صهیونیسم و امپریالیسم استعمارگر در جهان نواخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر گرمه ای ظهر یکشنبه در مراسم پایانی اولین مجمع دانش آموختگان طرح ولایت بسیج فرهنگیان مازندران در محل باشگاه فرهنگیان ساری افزود: نقش فرهنگیان در اشاعه و تفکر بسیجی به نسل جدید و پویای جوان امروز حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: بسیج فرهنگیان در اجرای بهتر طرح های هجرت و ولایت و سازندگی نقش اساسی را ایفا می نماید.

گرمه ای با بیان اینکه رسیدگی به فریاد مظلومین، مبارزه با جنایت و ظلم جهانی وظیفه اصلی بسیجیان است یادآور شد: اقتدار ایران اسلامی امروز مرهون تلاش های بسیجیان و نیروهای مسلح است.

نماینده ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج سپاه مازندران نیز با اشاره به خصوصیات بارز بسیجیان اظهار داشت: خدمت برای مردم از سوی بسیج رسالت انبیاء الهی است.

حجت الاسلام نصیرالدین یعقوبی عنوان کرد: دشمن برای بسیجیان بذر استعمار و ستم پاشیده است و با ناتوی فرهنگی قصد تخطئه و نابودی افکار ناب جوانان ایرانی را دارد.

وی با مهم خواندن وظایف فرهنگیان بسیجی در رشد و تعالی اسلامی در مدارس، یادآور شد: معنویت نقش اساسی در ماندگاری انقلاب اسلامی دارد.

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و جوایزی از برترین های طرح ولایت بسیج فرهنگیان استان تجلیل شد.

کد مطلب 593010

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