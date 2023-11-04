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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

آموزش و پرورش:

کلاس‌های بدون معلم را به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهید

کلاس‌های بدون معلم را به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهید

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای از خانواده‌ها خواست کمبود معلم در مدارس را به این وزارت‌خانه اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزارش مهر، در راستای پاسخگویی شفاف و سریع به مخاطبان، هفته گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش در برنامه‌ای تلویزیونی، اعلام شد که اگر کمبود معلمی در مدارس وجود دارد بدون واسطه و مستقیم به این مرکز ارسال شود تا پیگیری و بررسی شود.

بر اساس این گزارش تمام پیام‌های مخاطبان ارسالی به آی دی معرفی شده در شبکه دانش آموزی «شاد» دریافت و برای بررسی و اقدام سریع، به مسئولان مربوطه ارجاع شده است.

گفتنی است؛ این مرکز در روزهای آینده، بار دیگر ارتباطات مستقیم، مؤثر و با شیوه‌های جدیدی، خواهد داشت.

کد مطلب 5930101
علی قدمی

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