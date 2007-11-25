ایجاد تسهیلات جدید برای مردودین دوره های فراگیر / اعلام زمان برگزاری آزمونهای دوره فراگیر پیام نور

مردودین فراگیر دوباره پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رضا علی احمدی در نشست مطبوعاتی که صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: بر اساس رایزنی با وزارت علوم مبنی بر اینکه جوانان به دام آموزشگاههای غیر قانونی گرفتار نشوند مقرر شد فرصت بیشتری به داوطلبان داده شود.

وی ادامه داد: بر اساس این رایزنی ترم دانشپذیری داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی از یک ترم به دو ترم افزایش داده شد.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: به موجب این تغییر به داوطلبان دوره های فراگیر کارشناسی یک بار دیگر فرصت داده شد تا در آزمون دانشپذیری بدون هزینه، ثبت نام کرده و در صورتی که حد نصاب لازم نمره را بدون تراز کسب کنند به عنوان دانشجو در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: بر اساس تقویم آموزش امتحان مردودین دوره هجدهم فراگیر کارشناسی نیمه دوم دی ماه تا نیمه اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: ملاک قبولی این داوطلبان کسب معدل 12 و نمره 10 خواهد بود.

تسهیلات ویژه دانشجویان فراگیر ارشد

به گزارش مهر، علی احمدی در خصوص تسهیلات ویژه دانشجویان فراگیر ارشد نیز افزود: ظرفیت دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجویان ارشد فراگیر 5 درصد است در صورتی که فقط یک درصد قبولی ارشد فراگیر داشته ایم.

وی ادامه داد: بر همین اساس در حال کسب مجوز از دفتر آموزش عالی هستیم تا با ایجاد ظرفیت جدید در شهرهای جدید که امکان تامین استاد و آموزش دارند از پذیرفته نشدگان کارشناسی ارشد فراگیر پذیرش کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص ثبت نام آزمون فراگیر دوره کارشناسی ترم آینده گفت: در حال حاضر با سازمان سنجش و آموزش کشور در حال رایزنی هستیم تا زمان ثبت نام کارشناسی فراگیر هر چه زودتر صورت گیرد.

ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد در اسفند ماه

وی افزود: ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد نیز اسفند ماه بعد از آزمون دوره های ارشد دانشگاه های دولتی برگزار خواهد شد و امتحانات ارشد و کارشناسی فراگیر ما بین خرداد تا مرداد ماه برگزار خواهد شد.

علی احمدی با اشاره به تغییر و تحولات دوره فراگیر دکترای دانشگاه پیام نور گفت: وزارت علوم معتقد است که دوره دکترای دانشگاه پیام نور باید مانند دیگر دانشگاهها برگزار شود و از مواد امتحانی کارشناسی ارشد آزمون به عمل آید.

وی اعلام کرد: در صورتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه پیام نور مجوز برگزاری دوره دکترای پژوهش محور ارائه دهد، امتحان دوره دکترای این دانشگاه نیز مانند سایر دانشگاهها برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد: در حال حاضر روال پذیرش دانشجوی دوره دکترای فراگیر مانند سابق بوده و هنوز قطعی نشده است و تا وقتی که وزارت علوم مجوز دوره برگزاری دکترای پژوهش محور را ارائه ندهد نمی توانیم پذیرش دوره دکترای فراگیر را قطع کنیم.

وی تاکید کرد: تا تعیین و تکلیف نهایی با وزارت علوم، پذیرش دوره دکترای فراگیر مانند سابق خواهد بود.

علی احمدی در خصوص هزینه شهریه دوره فراگیر دکتری رشته های علوم انسانی و ریاضی را 10 میلیون تومان و رشته های علوم پایه و صنایع را 10 تا 12 میلیون تومان اعلام کرد.

وی در خصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور از اقدام هر مسئول و مرجعی برای بررسی عملکرد دانشگاه پیام نور استقبال می کند تا مسیر توسعه دانشگاه ملی دو سال گذشته مشخص شود.

رئیس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنانش از واگذاری میزبانی کنفرانس سال 2009 آموزش راه دور و آموزش باز دنیا به دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: در نشست آموزش از راه دور که سال گذشته در مالزی برگزار شد دانشگاه پیام نور با 14 رای از مجموع 18 رای به عنوان عضو هیئت اجرایی دانشگاه های باز آموزش از راه دور آسیا انتخاب شد.

تدوین آیین نامه انتقال اساتید بین مرکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

وی همچنین از طراحی آیین نامه انتقال اساتید بین مرکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: زیر ساختهای لازم برای اینکه دانشگاه پیام نور به عنوان قطب آموزش الکترونیکی و مجازی در کشور تلقی شود فراهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: مجوز راه اندازی مراکز بین المللی و مراکز آزاد تجاری ویژه اقتصادی در منطقه آزاد کیش، قشم، عسلویه کسب شده و از امسال پذیرش دانشجو خواهند داشت.

وی ادامه داد: برنامه های درسی دوره کارشناسی دانشگاه به شیوه جدید و برنامه ریزی چند بخشی و تجمیعی طراحی و تصویب شده است.

به گزارش مهر، علی احمدی از رشد 200 درصدی تعداد اساتید دانشیار این دانشگاه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: آیین نامه پذیرش و تربیت دانشجویان تغییرات قابل توجه داشته و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده و در حال نهایی شدن است.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تحول بخش پژوهش دانشگاه اعلام کرد: در سال گذشته به هر عضو هیئت علمی برحسب عملکرد پژوهش یک تا 15 میلیون تومان اعتبار پژوهشی اختصاص داده شد.

وی یاد آور شد: همچنین کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تا پایان آذرماه به اتمام می رسد و دانشگاه پیام نور آمادگی جذب پروژه های تحقیقاتی صنایع و سازمان های اجرایی کشور را دارد.

علی احمدی همچنین از تاسیس مدیریت پشتیبانی از پروژه ها و تولیدات دانشجویی و طراحی کانون جذب نخبگان دانشجویی خبر داد.

وی از برنامه ریزی دانشگاه برای دستیابی به پژوهشگاه پیام نور خبر داد و گفت: در راستای این امر فعالیتهای آموزشی پژوهشکده آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور گسترده شده است.

ایجاد پردیس تحصیلات تکمیلی مرکزی دانشگاه پیام نور

علی احمدی همچنین از دیگر فعالیتهای دانشگاه پیام نور به ایجاد پردیس تحصیلات تکمیلی مرکزی دانشگاه و توسعه رشته محلهای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور تهران اشاره کرد.

وی در ادامه از تکمیل و راه اندازی دانشستان دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: سال گذشته دوره کارشناسی رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار، علوم پایه و کارشناسی ارشد اخلاق دانشجوی الکترونیکی پذیرش کردیم که مجوز برگزاری کلیه دوره های کارشناسی و پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیک در شش رشته ارشد از طریق آزمون سراسری کسب شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از 200 شعبه جدید در دانشگاه پیام نور راه اندازی شده که 90 درصد آن پذیرش دانشجو داشته است.

امکان انتقال اساتید از دانشگاههای معروف به پیام نور

علی احمدی همچنین از فراهم شدن شرایط انتقال اساتید، دانشیاران، استادیاران از دانشگاه های معروف به دانشگاه پیام نور خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس آمار مرکز آزمون طی سه سال گذشته درصد قبولی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در مطقع کارشناسی ارشد از قبولی تمام دانشگاهها بیشتر بوده است.