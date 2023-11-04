رژیم صهیونیستی در غزه راهی جز عقب نشینی و قبول شکست ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی ظهر شنبه در آیین پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس افزود: از این به بعد دیگر شاهد دعوت کردن یهودیان به سرزمین های اشغالی نخواهیم شد و در آینده شاهد مهاجرت تدریجی آن‌ها خواهیم بود. این همان چیزی است که امت اسلامی انتظار آن را می‌کشید و صهیونیست‌ها از آن وحشت دارند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: این عملیات دستاوردهای متعددی داشته که یکی از آنها روشن شدن نفاق حُکام برخی از کشورهاست، ملت فلسطین فهمید دنیا و آزادگان جهان و ملت ایران پشت سر آنها قرار دارد و فهمیدیم برخی در زمینه فلسطین منافقانه عمل می‌کنند.

وی بیان کرد: منافقان، موشک‌های دوستان فلسطین را رهگیری و سرنگون می‌کنند، به صهیونیست‌ها آموزش نظامی می‌دهند و روابط اقتصادی محکمی با آن‌ها دارند. این حاکمان که از رژیم صهیونسیتی حمایت می‌کنند و به آنها نفت و گاز می‌دهند منافقانه چفیه بر دوش گذارده و در ظاهر ادعای حمایت از فلسطین دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی ابراز کرد: این حاکمان اگر نفت شان را به روی اسراییل ببندند معادلات به نحو دیگری رقم خواهد خورد. ۷۵ سال است فلسطین، اشغال شده و مردم آن یک شب هم در آسایش نخوابیده‌اند، اما با این عملیات توازن وحشت برعکس شد و اکنون صهیونیست‌ها هستند که می‌ترسند نکند عملیات دیگری رخ دهد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: دستاورد دیگر این عملیات بیداری جهانی در برابر صهیونیست‌هاست، امروز در همه جای دنیا برای حمایت از ملت فلسطین به صحنه آمده اند، نشانه های موضع‌گیری‌ها قاطع جهانی، آثار خود را نشان می دهد. شاهد قطع رابطه کشورها با این رژیم هستیم و خواهیم بود.

حجت‌الاسلام محمدحسنی گفت: دستاورد دیگر عملیات توفان الاقصی خنثی شدن عادی سازی روابط برخی حاکمان کشورهای خائن و ترسو بود که در آستانه نشستن دور یک میز و فروش سرزمین فلسطین به صهیونیست‌ها بودند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: این اقدام‌ها با عملیات طوفان الاقصی برباد رفته و به آسانی زمینه های آن فراهم نخواهد شد. از طرفی هم دشمنان تلاش داشتند بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند اما ثابت شد اصلی ترین پشتیبان ملت فلسطین، جبهه مقاومت، تشیع و رهبر معظم انقلاب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی اضافه کرد: برای ملت اسلامی افتخار است که شیعه و سنی برای آزادی قدس شریف، از همه ظرفیت ها استفاده می‌کنند. نکته دیگر، بالا رفتن اعتماد به نفس مبارزان غزه است، آن‌ها فهمیدند بسیار قوی و مبتکر هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان کرد: وظیفه ما در برابر ملت غزه همان وظیفه ای است که اگر سال ۶۱ هجری در کربلا بودیم باید انجام می‌دادیم. دلایل فراوانی در خصوص اجرای عملیات طوفان الاقصی وجود دارد، دانش آموزان و جوانان به عنوان لشکریان جهاد تبیین باید این را تحقیق و سپس تبیین کنند.

وی ادامه داد: براساس اطلاعات بدست آمده، رژیم صهیونسیتی برنامه داشته مردم غزه را مجبور به کوچ اجباری کند و سپس سراغ سایر محورهای مقاومت برود. ابتدا قصد داشت به سراغ لبنان و سپس اردن و مصر برود تا بتواند نقشه شوم از نیل تا فرات را به اجرا درآورد.

حجت‌الاسلاممحمدحسنی ابراز کرد: اما حماس هوشیار و مجاهدان دوراندیش و شجاع و نترس و شهادت طلب و آینده‌نگر آن دست دشمن را خواندند و با این عملیات ثابت کردند رژیم صهیونسیتی مانند لانه عنکبوت است و می‌توان به راحتی آن را به زانو در آورد و این کار را کردند.

وی اشاره کرد: موضوع مقابله با صهیونیست‌ها در نهایت حکمت و عزت تدبیر می‌شود و سخنرانی سید حسن نصرالله چهره عقلانیت رهبران اسلامی را در دیده چهار میلیارد انسان به نمایش گذاشت. جهان فهمید رهبران کشورهای اسلامی چه اندازه حکیم هستند و دشمن نتوانست دست آن‌ها را بخواند. این در آینده دستاوردهای بسیاری در پی خواهد داشت و ان‌شاءالله به زودی نماز را با همین جمع، در مسجد قدس بجا آوریم.

وی همچنین ضمن آرزوی پیروزی نهایی برای مردم غزه و نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی و با توجه به اینکه ۱۳ آبان امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با طوفان الاقصی هم‌زمان شده است، گفت: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به دلیل مخالفت‌شان با لایحه ذلت بار و سلطه آفرین کاپیتالیسیون، به شهادت رسیدن تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در اوج مبارزات ملت ایران در سال ۱۳۵۷ که توسط رژیم ستم شاهی با چراغ سبز آمریکا انجام شد از جمله علل نام گذاری ۱۳ آبان به عنوان روز ملی استکبار ستیزی است.

سفارت‌خانه‌های آمریکا اتاق جنگ بر ضد کشور میزبان است

وی علت دیگر این نام گذاری را تسخیر لانه جاسوسی بدست دانشجویان پیروز خط امام دانست و گفت: سفارت خانه های آمریکا در هر کشوری به ظاهر سفارت خانه هستند اما در واقع اتاق جنگ و محل توطئه بر ضد کشور میزبان هستند و دانشجویان به درستی این را تشخیص داده و اقدام به تسخیر لانه جاسوسی کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: این اقدام به فرموده امام راحل بزرگتر از انقلاب اول بود، چه بسا اگر لانه جاسوسی تسخیر نمی‌شد انقلاب اسلامی تا اکنون باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به پشتیبانی آمریکا از جنایات رژیم صهیونستی افزود: در نبرد غزه افزون بر چهار هزار کودک به شهادت رسیدند که بخشی از آنان دانش آموز هستند و بخشی هنوز به سنی نرسیده بودند که در این راه قدم بردارند.