بازداشت 153 فرد مسلح / 39 کشته و زخمی در انفجاری در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع بلندپایه امنیتی عراق شب گذشته از بازداشت 153 نفر از افراد مسلح که 16 نفر از آنان افراد تحت تعقیب بودند، خبر داد.

این افراد در عملیاتی موسوم به شاهین انقلابی در کرکوک بازداشت شدند.

"جمال طاهر بکر" فرمانده پلیس استان کرکوک در یک کنفرانس خبری در این رابطه اظهار داشت: این عملیات از صبح روز گذشته آغاز شد و تا ظهر امروز ادامه یافت.

به گفته وی در این عملیات همچنین 50 قبضه تفنگ از نوع کلاشینکف، مقادیر زیادی مواد منفجره و 26 خودوری بدون پلاک که برای اقدامات خشونت آمیز به کار می رفت، کشف و ضبط شد.

خبر دیگر اینکه نیروهای پلیس عراق امروز سه نفر از نیروهای جریان صدر را در شهر سماوه در استان المثنی بازداشت کردند.

پلیس عراق همچنین از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه باب المعظم در مرکز بغداد خبر داد.

بر اثر این انفجار دستکم 9عراقی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند.