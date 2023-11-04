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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

امام جمعه زرندیه:

طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت است

طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت است

زرندیه- امام جمعه زرندیه گفت: طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیسم است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی ظهر شنبه در آیین گرامیداشت ۱۳ آبان با اشاره به وقایع اخیر فلسطین اشغالی و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره رژیم شیطانی صهیونیستی وارد کرد و نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست محسوب می‌شود.

امام جمعه شهرستان زرندیه با اشاره به طراحی غافلگیرانه و پیچیده این عملیات توسط رزمندگان فلسطینی تصریح کرد: این عملیات از یک‌سو نشان دهنده سطح بالای قدرت اطلاعاتی و نظامی مقاومت و از سوی دیگر شکست اطلاعاتی، نظامی و آشکار شدن ضعف رژیم صهیونیستی و شکست هیمنه پوشالی آنها است.

وی وحشی گری و به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان فلسطینی در غزه را تلاش اسراییل برای کسب آبرو در جامعه بین الملل دانست و افزود: آمریکا و حامیان غربی آن در تمامی جنایاتش شریک بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا توسط امپراطوری رسانه‌ای خود با فریب افکار عمومی جای جلاد و مقتول را عوض کنند.

امام جمعه زرندیه با تاکید بر قطعی بودن شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی بزرگ و افتخارآمیز مقاومت اسلامی اظهار داشت: اسراییل به دنبال آن است تا با جنگ روانی و دروغ پردازی ضمن فرافکنی جنایت‌های خود، مقاومت را به خشونت علیه زنان و کودکان متهم کند.

کد مطلب 5930135

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