طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی ظهر شنبه در آیین گرامیداشت ۱۳ آبان با اشاره به وقایع اخیر فلسطین اشغالی و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره رژیم شیطانی صهیونیستی وارد کرد و نقطه عطفی در تاریخ نبرد مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست محسوب می‌شود.

امام جمعه شهرستان زرندیه با اشاره به طراحی غافلگیرانه و پیچیده این عملیات توسط رزمندگان فلسطینی تصریح کرد: این عملیات از یک‌سو نشان دهنده سطح بالای قدرت اطلاعاتی و نظامی مقاومت و از سوی دیگر شکست اطلاعاتی، نظامی و آشکار شدن ضعف رژیم صهیونیستی و شکست هیمنه پوشالی آنها است.

وی وحشی گری و به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان فلسطینی در غزه را تلاش اسراییل برای کسب آبرو در جامعه بین الملل دانست و افزود: آمریکا و حامیان غربی آن در تمامی جنایاتش شریک بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا توسط امپراطوری رسانه‌ای خود با فریب افکار عمومی جای جلاد و مقتول را عوض کنند.

امام جمعه زرندیه با تاکید بر قطعی بودن شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی بزرگ و افتخارآمیز مقاومت اسلامی اظهار داشت: اسراییل به دنبال آن است تا با جنگ روانی و دروغ پردازی ضمن فرافکنی جنایت‌های خود، مقاومت را به خشونت علیه زنان و کودکان متهم کند.