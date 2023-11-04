بارش های سیل آسا در مازندران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نفوذ سامانه ناپایدار جوی، بارش‌های سیل آسا و رگباری در مناطق مختلف مازندران به ویژه نواحی غربی از بعدازظهر شنبه آغاز شد.

وزش باد، رعد و برق و کاهش محسوس دما از مخاطرات این سامانه جوی است که استان مازندران را درگیر کرده است.

در عین حال هواشناسی مازندران نسبت به جاری شدن سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی در مناطق مختلف استان هشدار داد و سیلابی شدن رودخانه‌ها، رانش زمین، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی را احتمالی دانست.

طبق اعلام هواشناسی بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بالای سه هزار متر پیش بینی شده است.