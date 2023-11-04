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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

بارش های سیل آسا در مازندران شروع شد

بارش های سیل آسا در مازندران شروع شد

ساری- بارش های سیل آسا و رگباری در مناطق مختلف استان مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با نفوذ سامانه ناپایدار جوی، بارش‌های سیل آسا و رگباری در مناطق مختلف مازندران به ویژه نواحی غربی از بعدازظهر شنبه آغاز شد.

وزش باد، رعد و برق و کاهش محسوس دما از مخاطرات این سامانه جوی است که استان مازندران را درگیر کرده است.

در عین حال هواشناسی مازندران نسبت به جاری شدن سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی در مناطق مختلف استان هشدار داد و سیلابی شدن رودخانه‌ها، رانش زمین، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی را احتمالی دانست.

طبق اعلام هواشناسی بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بالای سه هزار متر پیش بینی شده است.

کد مطلب 5930157

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