تولید ۶۷ هزار تن شیر در واحدهای دامی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میربابایی اظهار کرد: ۶۷ هزار و ۹۶۹ تن شیر در واحدهای دامی استان قزوین در مهرماه امسال تولید شده است.

وی افزود: این میزان شیر تولیدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۶۱ هزار و ۸۵۵ تن بوده رشد ۱۰ درصدی داشته است.

به گفته وی؛ این میزان شیر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است.

وی مهمترین عوامل افزایش تولید شیر در استان را وجود واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت بالا و وجود دام‌های ارزشمند پر تولید در سطح استان ذکرکرد به طوری که این استان با میانگین تولید ۴۲ کیلوگرم شیرخام رتبه چهارم کل تولید شیر در کشور را دارد.

میربابایی یادآور شد: بیشترین میزان تولید شیر در شهرستان قزوین با ۳۱ درصد، آبیک با ۲۷ درصد و مابق در سطح شهرستانهای دیگر این استان تولید شده است.

میربابایی افزود: حدود ۷۰ درصد شیر تولید شده در دامداری‌های استان قزوین به سایر استان‌ها عرضه می‌شود.