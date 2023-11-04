بیمارستان شهدای ملکشاهی ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا ظهر شنبه ادامه سفر به شهرستان ملکشاهی از بیمارستان شهدای ملکشاهی بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: این بیمارستان در ۵ طبقه با ظرفیت ۶۴ تخت با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان هم اکنون در حال اجراست که مجموع کل پروژه دارای ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی است.

استاندار ایلام ادامه داد: خوشبختانه با رایزنی‌های صورت گرفته مبلغ ۴۵ میلیارد تومان از بنیاد مستضعفان به این پروژه تزریق شده و باقی مانده اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه اختصاص خواهد یافت.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه شرط تأمین اعتبار برای تکمیل این پروژه تحویل آن در دهه فجر است، اضافه کرد: بهره‌برداری از این پروژه از اولویت‌ها است.

وی اضافه کرد: فاز اول این پروژه تقریباً به اتمام رسیده و هم اکنون عملیات محوطه سازی و نصب آسانسور و موتورخانه در دست اقدام است.

استاندار ایلام با بیان اینکه با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم صادق الوعد بودن است، گفت: مدیران باید به وعده‌های خود در مورد افتتاح پروژه‌ها در موعد مقرر عمل کنند.

بر اساس این گزارش، استاندار ایلام به منظور پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و بهداشتی ظهر امروز وارد ملکشاهی شد.