به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هماهنگی ششمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر که به ریاست یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر و با حضور مدیران معاونت حقوقی و امور استان‌ها برگزار شد.

در این جلسه دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز به بررسی سوابق دوره‌های پیشین انتخابات اشاره و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و شفافیت در اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتخاباتی درصدد آن هستیم که با هیچ چالشی در انتخابات پیش رو مواجه نشویم.

وی بر لزوم شفاف‌سازی قوانین و جلوگیری از برداشت‌های مبهم و تفسیرهای گوناگون از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تاکید و اظهار کرد: با تعیین نقشه راه و احترام به تمامی آرا و نظر داوطلبان و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای انتخاباتی باشکوه و درخور نام بزرگ جمعیت هلال احمر را برگزار خواهیم کرد.

دبیرکل جمعیت تصریح کرد: جمع حاضر در جلسه، متولیان اصلی برگزاری انتخابات هستند، لذا با مد نظر قرار دادن سیاست‌های رییس جمعیت و هماهنگی با ارکان گوناگون سازمانی، شاهد وحدت رویه و استفاده از ادبیات و گفتمان مشترک بین داوطلبان و اعضا با توجه به اهداف والای جمعیت هلال احمر در سراسر کشور خواهیم بود.

علی درویش‌پور معاون حقوقی و امور استان‌های جمعیت گزارشی از روند برگزاری دوره‌های قبل، نقاط ضعف و قوت انتخابات دوره‌های گذشته را ارائه و اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم ضمن برگزاری انتخاباتی برمدار قوانین و مقررات، بستر حضور پرشور و حداکثری اعضای فعال و واجد شرایط رأی دادن را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کرد.

درویش پور افزود: بر اساس دستور رییس جمعیت هلال‌احمر، این معاونت از چندین ماه قبل مکاتبات و پیگیری‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز انجام داده و هماهنگی در خصوص به روز رسانی نرم‌افزارها و همچنین سامانه‌های داوطلبان و اعضا را برای برگزاری انتخاباتی امن، مطمئن و شفاف و با رعایت بی‌طرفی کامل، تمامی دست‌اندرکاران انتخابات و حفظ حقوق تمامی‌کاندیدها و شرکت‌کنندگان در انتخابات را پیگیری کرده است.

لازم به ذکر است که انتخابات مجامع در سه مرحله شهرستانی، هیأت مدیره استان‌ها و مجمع کشوری در میان اعضاء و داوطلبان برگزار می‌شود که در نهایت منتخبین به شورای عالی جمعیت هلال احمر راه پیدا می‌کنند.

نحوه شرکت و نامزدی در انتخابات مجامع نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا این روند در موعد مقرر آغاز شود.

بر اساس این ابلاغ صرفاً جوانان، داوطلبان فعال و اعضایی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که یا حضوری مطابق آئین نامه در هلال احمر داشته‌اند و یا حق عضویت مصوب را پرداخت کرده باشند.