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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۹

آغاز فرآیند اجرایی انتخابات مجامع در هلال‌احمر

آغاز فرآیند اجرایی انتخابات مجامع در هلال‌احمر

با برگزاری رسمی اولین جلسه هماهنگی ششمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر فرایند انتخابات در هلال احمر رسماً آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هماهنگی ششمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر که به ریاست یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر و با حضور مدیران معاونت حقوقی و امور استان‌ها برگزار شد.

در این جلسه دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز به بررسی سوابق دوره‌های پیشین انتخابات اشاره و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و شفافیت در اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتخاباتی درصدد آن هستیم که با هیچ چالشی در انتخابات پیش رو مواجه نشویم.

وی بر لزوم شفاف‌سازی قوانین و جلوگیری از برداشت‌های مبهم و تفسیرهای گوناگون از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تاکید و اظهار کرد: با تعیین نقشه راه و احترام به تمامی آرا و نظر داوطلبان و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای انتخاباتی باشکوه و درخور نام بزرگ جمعیت هلال احمر را برگزار خواهیم کرد.

دبیرکل جمعیت تصریح کرد: جمع حاضر در جلسه، متولیان اصلی برگزاری انتخابات هستند، لذا با مد نظر قرار دادن سیاست‌های رییس جمعیت و هماهنگی با ارکان گوناگون سازمانی، شاهد وحدت رویه و استفاده از ادبیات و گفتمان مشترک بین داوطلبان و اعضا با توجه به اهداف والای جمعیت هلال احمر در سراسر کشور خواهیم بود.

علی درویش‌پور معاون حقوقی و امور استان‌های جمعیت گزارشی از روند برگزاری دوره‌های قبل، نقاط ضعف و قوت انتخابات دوره‌های گذشته را ارائه و اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم ضمن برگزاری انتخاباتی برمدار قوانین و مقررات، بستر حضور پرشور و حداکثری اعضای فعال و واجد شرایط رأی دادن را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کرد.

درویش پور افزود: بر اساس دستور رییس جمعیت هلال‌احمر، این معاونت از چندین ماه قبل مکاتبات و پیگیری‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز انجام داده و هماهنگی در خصوص به روز رسانی نرم‌افزارها و همچنین سامانه‌های داوطلبان و اعضا را برای برگزاری انتخاباتی امن، مطمئن و شفاف و با رعایت بی‌طرفی کامل، تمامی دست‌اندرکاران انتخابات و حفظ حقوق تمامی‌کاندیدها و شرکت‌کنندگان در انتخابات را پیگیری کرده است.

لازم به ذکر است که انتخابات مجامع در سه مرحله شهرستانی، هیأت مدیره استان‌ها و مجمع کشوری در میان اعضاء و داوطلبان برگزار می‌شود که در نهایت منتخبین به شورای عالی جمعیت هلال احمر راه پیدا می‌کنند.

نحوه شرکت و نامزدی در انتخابات مجامع نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا این روند در موعد مقرر آغاز شود.

بر اساس این ابلاغ صرفاً جوانان، داوطلبان فعال و اعضایی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که یا حضوری مطابق آئین نامه در هلال احمر داشته‌اند و یا حق عضویت مصوب را پرداخت کرده باشند.

کد مطلب 5930172

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