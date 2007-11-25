یک گونه ژنی جدید عامل بیماری آلزایمر شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آکادمی "سهلگرنسکا" دانشگاه گوتنبرگ سوئد کشف کرده اند که یک گونه ژن CDC2 در بین بیماران مبتلا به آلزایمر بسیار مشترک است.

بیماری آلزایمر به چندین دلیل مختلف شکل می گیرد که این دلایل وابسته به فاکتورهای محیطی و ارثی هستند.

در این خصوص "آنیکا سیولاندر" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "در تحقیقات گذشته ژن آلزایمر شناسایی شده بود که خطرات توسعه بیماری را نشان می داد، اما ما در این تحقیقات قصد داشتیم ژنهای بیشتری را شناسایی کنیم که ارتباط قوی تری با آلزایمر داشته باشند و فکر می کنم با ادامه این تحقیقات به زودی به نتایج مثبتی دست یابیم."

تیم تحقیقاتی این دانشمند روی گونه های مختلف ژنی که CDC2 نامیده می شود بررسی کرده اند. این دانشمندان با تجزیه DNA نمونه های خون دو گروه از افراد بیمار و سالم نشان دادند که یک گونه از این ژن در بین بیماران مبتلا به آلزایمر مشترک است.

این گونه ژنی که در بیش از نیمی از بیماران مبتلا به آلزایمر وجود داشت، با 35 درصد از افراد سالم گروه کنترل مقایسه شد و این نتایج بدست آمد که بیماران آلزایمری دارای این گونه ژن CDC2 سطح بالاتری از پروتئین "تو" ( tau) را نشان می دهند. پروتئین "تو" با بروز بیماری آلزایمر ارتباط دارد.

به خصوص در این بیماران سطح پروتئین "تو" در مغز نخاع در حدود سه برابر بیشتر از سطح آن در افراد سالم همسن بود.

ژن CDC2 نرمال مسئول یکی از فازهای تقسیم سلولی است و تنها زمانی فعال می شود که تقسیم سلول در مراحل پیشرفت قرار داشته باشد. تحقیقات گذشته نشان می داد که این ژن در بیماران آلزایمری در داخل سلولهای عصبی خاموش می شود و به همین دلیل تقسیم سلولی نمی تواند در این بخش به طور نرمال انجام شود.