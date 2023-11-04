حضور ۴ نماینده کاراته قم در مسابقات قهرمانی آسیا

مهدی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای تیم‌های ملی کاراته کشورمان برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های پایه، بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه تهران را به مقصد آلماتی قزاقستان ترک کردند که در این بین ۴ نماینده از استان قم به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

رئیس هیات کاراته استان قم بیان کرد: علیرضا کتیرایی به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته زیر ۲۱ سال کشورمان به همراه آقایان ابوالقاسم پایدار داور جهانی کاراته استان و مرتضی علامه روشن داور آسیایی کاراته استان و محدثه اخویان داور آسیایی کاراته استان به عنوان ۴ نماینده کاراته استان قم به همراه سایر اعضای تیم ملی کاراته کشورمان در این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی گفت: ابوالقاسم پایدار و مرتضی علامه روشن و محدثه اخویان جهت حضور در کلینیک و ارتقا درجه داوری و همچنین قضاوت در مسابقات قهرمانی کاراته آسیا به همراه ملی پوشان کشورمان به قزاقستان اعزام شدند.

وی یادآور شد: بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی قاره کهن در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال ۱۵ تا ۱۷ آبان ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.