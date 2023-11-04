برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی طلاب و روحانیون کشور در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی آذر افروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: جشنواره فرهنگی و ورزشی طلاب و روحانیون کشور به همت مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه استان با همکاری بسیج طلاب و روحانیون استان در هفت رشته فوتسال، والیبال، شنا، دو و میدانی، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و تیراندازی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

مسئول امور طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه خوزستان افزود: جشنواره فرهنگی و ورزشی امسال به نام شهید شاخص بسیج طلاب یعنی شهید «آرمان علی وردی» خواهد بود.

وی گفت: امسال نسبت به سال گذشته هم در تعداد رشته‌ها و هم در تعداد شرکت کنندگان رشد قابل توجهی داشتیم، به‌عنوان مثال سال قبل در مسابقات فوتسال ۱۶ تیم ثبت نام کرده بودند ولی امسال ۲۴ تیم ثبت نام کردند، همچنین در سال گذشته رشته والیبال جز رشته‌ها نبوده در حالی که امسال جز رشته‌ها قرار گرفته و ۸ تیم نیز در این رشته ثبت نام کرده‌اند.

وی ابراز کرد: نفرات برتر در رشته‌های انفرادی این دور از مسابقات به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند، همچنین در رشته والیبال و فوتسال نیز شرکت کنندگانی که دارای امتیازات و معیارهای لازم هستند در قالب یک تیم منتخب برای اعزام به جشنواره کشوری که در دهه فجر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، انتخاب خواهند شد.

حجت الاسلام آذرافروز اضافه کرد: امسال استان خوزستان میزبان جشنواره فرهنگی و ورزشی کشوری بوده و امیدواریم بتوانیم به کمک بسیج طلاب و روحانیون استان مسابقاتی در شأن طلاب و روحانیون منتخب کشور برگزار کنیم.

وی بیان کرد: افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون خوزستان روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه برگزار می‌شود و اختتامیه و اهدای جوایز آن جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.