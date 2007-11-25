به گزارش خبرگزاری مهر، "رفیق بد" عباس احمدی مطلق در سالن سینما فرهنگسرای طبیعت در فلکه دوم تهرانپارس به نمایش درمی‌آید .این فیلم داستان دو دوست است که کارمند بانک هستند و روزی حین مأموریت مورد سرقت قرار می‌گیرند. طهماسب، حمید جبلی، هما روستا، ژاله صامتی، ریما رامین‌فر، مهدی باطنی و الناز حبیبی بازیگران "رفیق بد" هستند.

نمایی از "رفیق بد"

فیلم "توفیق اجباری" داستان بازیگری به نام رضا گلزار است که از همسر خود جدا شده، رضا و همسرش یکدیگر را دوست دارند، اما برخی ارتباطات رضا نارضایتی همسرش را به دنبال دارد. این فیلم به کارگردانی محمدحسین لطیفی در سالن سینما فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان هلال احمر و فرهنگسرای دختران اکران می شود.

"کلاغ پر" ساخته شهرام شاه حسینی که در فرهنگسرای بهمن روی پرده می رود، داستان فردی به نام رضاست که در تعقیب عشق از دست رفته راهی شمال می شود. محمدرضا گلزار، مهناز افشار، حسام نواب صفوی، بهنوش طباطبایی، سحر ریحانی، مریم سعادت، شیوا خنیاگر، رحمان مقدم و اکبر عبدی در فیلم بازی می‌کنند.

مجموعه سینمایی پردیس یافت آباد با سه سالن نمایش این سه فیلم را به نمایش گذاشته است. این سالن‌های سینمایی متعلق به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و موسسه تصویر شهر مدیریت و ساماندهی این مراکز را بر عهده دارد.