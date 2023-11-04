کشف بیش از یک تن مواد مخدر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری گفت: در ادامه روند مبارزه با سوداگران مرگ به دستور مقام قضایی، سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری فراجا طی عملیاتی ضمن توقیف یک دستگاه خودروی نیسان محموله بزرگ مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه بازرسی از این خودرو یک تن و ۴۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در پایان با هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: اقدامات مجرمانه سوداگران مرگ از زیر چتر امنیتی دستگاه قضایی و ضابطین مخفی نخواهد ماند و با مرتکبان چنین جرایمی به شدت برخورد خواهد شد.