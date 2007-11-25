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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

شهروندان خواستار پاکسازی آلودگی‌های بصری شهر تهران هستند

شهروندان خواستار پاکسازی آلودگی‌های بصری شهر تهران هستند

پاکسازی فضای شهری و حذف مناظر نازیبای شهر تهران از آلودگی های بصری، مهم ترین اولویت درخواست شهروندان تهرانی از سازمان زیباسازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی گلشنی، معاون آموزش و امور مناطق این سازمان با اشاره به درخواست سازمان زیباسازی شهر تهران برای ارائه ایده ها و دیدگاههای هنرمندان عکاس و نقاش برای ساختن شهری زیبا از طریق دومین فراخوان مسابقه عکاسی و نقاشی از شهر تهران گفت : تحلیل آثار ارسالی برای شرکت در این فراخوان مبین این واقعیت است که شهروندان حذف اغتشاشات بصری شهر تهران را مد نظر داشته و آن را گوشزد کرده اند .

وی با بیان اینکه مشکلاتی که سازمان زیباسازی در این راه دارد افزود : سازمان تلاش دارد تا با همت و یاری شهروندان و نگاه تیزبین آنها تهران را از آلودگی های بصری پاک کند که ایجاد مشارکت از طریق برگزاری مسابقه عکاسی و نقاشی " تهران از نگاه من " و " محله قشنگ من " در همین راستاست .

مهندس گلشنی با بیان اینکه برای زیباتر شدن تهران ، شهروندان سهم به سزایی دارند ، درباره نحوه شرکت در دومین فراخوان عکاسی و نقاشی گفت : شهروندان علاقمند به رشته عکاسی و همچنین کودکانی که علاقمند به هنر نقاشی اند می توانند به وسیله چشم تیز دوربین عکاسی و قلم رنگارنگ نقاشی برای ساختن شهری زیبا و آراسته به سازمان کمک کنند .

وی با اشاره به نحوه شرکت علاقمندان در این مسابقه اظهار داشت : شرکت کنندگان در این فراخوان برای ارسال آثار در بخش عکاسی و نقاشی می توانند با موضوع و تفکیک آزاد ، آثار خود را به سازمان زیباسازی ارسال کنند . ارسال آثار عکاسان نیز می تواند در قالب CD و چاپ عکس باشد .

گلشنی با بیان اینکه علاقمندان می توانند تا پایان دی ماه در مسابقه عکاسی تهران از نگاه من و مسابقه نقاشی محله قشنگ من شرکت کنند .

شایان ذکر است زمان اعلام برگزیدگان مسابقه بهمن ماه خواهد بود که اثر منتخب با نام صاحب اثر بر روی تابلوهای شهری به نمایش گذاشته می شود.

کد مطلب 593023

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