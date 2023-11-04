به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ابراهیم‌نیا اظهار کرد: در جلسه با مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد موضوع استفاده از ظرفیت‌های فضاهای شهری برای عرضه صنایع‌دستی در قالب بازارچه پیشنهاد شد.

معاون صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صنایع‌دستی استان، بیان کرد: از ۲۹۴ رشته فعال صنایع‌دستی کشور ۹۲ رشته در استان فعال است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین رشته‌های خراسان رضوی شامل صنایع دستی فلزی (زیورآلات سنتی، قلمزنی، مخراج کاری)، صنایع‌دستی سنگی (تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، حجاری سنتی، حکاکی روی سنگ)، صنایع چوبی و حصیری (منبت، خراطی چوب، معرق چوب، ارغوان‌بافی)، بافته‌های داری و غیر داری (فرت‌بافی، گلیم بافی، نمدمالی)، کاشی سنتی، سفال و سرامیک (سفالگری سنتی، تراش کاشی سنتی، نقاشی سفال و …) است.

ابراهیم‌نیا افزود: بیشترین مجوزهای صنایع دستی استان به ترتیب در شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و فریمان صادر شده است.

صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین است

همچنین حسن کلیدری، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد در این جلسه اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین است و با توجه به ضرورت تقویت هنرمندان، در فروش محصولات این سازمان آماده همکاری است.



مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با استقبال از پیشنهاد راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی در مشهد افزود: با توجه به رویکرد اشتغال آفرینی و تأثیر فروش صنایع‌دستی بر اشتغال بازارچه‌های صنایع‌دستی مکان‌یابی خواهد شد و پس از آن هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در این بارارچه‌ها مستقر خواهند شد.