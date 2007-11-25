بسیجیان در عمران و آبادانی کشور از هیچ تلاشی دریغ نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سرهنگ پاسدار رحیم غلامی ظهر امروز به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج در مراسم افتتاح کانون بسیج مهندسان شهرستان اراک با اشاره به اینکه مهندسان بسیجی نیز می ‌توانند دولت را در تسریع تکمیل طرح ‌های عمرانی یاری کنند، افزود: امروز بسیج در همه قشرها بالنده و پویا شده ‌است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج در تمام اقشار و تمام نقاط کشور به دلیل فراگیری بسیار، شکل گرفت و عرصه برای فعالیت تمام بسیجیان فراهم شده است .

غلامی اظهار داشت: یکی از خصوصیات بسیج اعتقاد به مبانی دین اسلام و انقلاب است و باید این انگیزه را در میان بسیجیان گسترش دهیم .

رئیس شورای بسیج مهندسین استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: هم اینک این کانون ‪ ۷۰۰ ‬ نفر عضو دارد که در گروه های عمران، صنایع و معادن و انرژی فعال هستند .

نوربهشت با اشاره به هدف بسیج افزود: مهندسان بسیجی نیز با توجه به حضور فعال در عرصه‌های مختلف می‌توانند به نهایدنه شدن روحیه و فرهنگ بسیجی در جامعه کمک کنند .