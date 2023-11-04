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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد؛

تداوم آلودگی هوای تهران تا سه‌شنبه

تداوم آلودگی هوای تهران تا سه‌شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در نیمه جنوبی تهران و تداوم آلودگی تا روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار داد.

این اطلاعیه بدین شرح است:

در پی پایداری نسبی هوا و یا عدم وزش باد قابل ملاحظه از شنبه تا سه‌شنبه افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در نیمه جنوبی تهران، به‌ویژه پیشوا، قدس، ری، شهریار، قرچک، ملارد، ورامین، پاکدشت، اسلامشهر پیش‌بینی می‌شود.

کاهش ترددهای غیر ضروری به ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی و پرتحرک به طور طولانی مدت در فضای باز، استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل، مدیریت منابع آلاینده ثابت و متحرک توصیه می‌شود.

کد مطلب 5930245
علی قدمی

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