  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

تا اواسط هفته؛

دریا در استان بوشهر مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود

دریا در استان بوشهر مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا اواسط هفته با وزش بادهای شمالی در سواحل استان بوشهر، دریا در برخی ساعات مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اواسط هفته با وزش بادهای شمالی در سواحل استان، ( بخش‌های مرکزی و جنوبی) دریا در برخی ساعات مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در ساعت‌های آینده آسمان بوشهر کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۴ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

محمدی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5930246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها