طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اواسط هفته با وزش بادهای شمالی در سواحل استان، ( بخش‌های مرکزی و جنوبی) دریا در برخی ساعات مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در ساعت‌های آینده آسمان بوشهر کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۴ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

محمدی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.