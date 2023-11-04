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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر:

وضعیت عبور و مرور در معابر بوشهر بهبود می‌یابد/ حل مشکل ترافیک

وضعیت عبور و مرور در معابر بوشهر بهبود می‌یابد/ حل مشکل ترافیک

بوشهر- عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: تعامل مدیریت شهری و پلیس راهور در حل مشکلات ترافیک شهر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر شنبه در نشست با پلیس راهور با بیان اینکه در پروژه‌های مثل سنگفرش خیابان و میدان انقلاب که چندین‌میلیارد هزینه شده در صورت تعامل هر چه بهتر شهرداری و پلیس راهور شاهد مشکلات ترافیکی مرکز شهر نبودیم.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد از ظرفیت نگاه تخصصی پلیس راهور در تدوین پیام‌های فرهنگی با محوریت حمل و نقل در سازمان فرهنگی شهرداری باید استفاده شود.

آسایش در پایان گفت: با تعامل و اجرای طرح‌های کارشناسی در حوزه ترافیک شاهد بهبود عبور و مرور شهروندان و رضایت مندی هر چه بیشتر آنها باشیم.

کد مطلب 5930253

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