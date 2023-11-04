به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش عصر شنبه در نشست با پلیس راهور با بیان اینکه در پروژه‌های مثل سنگفرش خیابان و میدان انقلاب که چندین‌میلیارد هزینه شده در صورت تعامل هر چه بهتر شهرداری و پلیس راهور شاهد مشکلات ترافیکی مرکز شهر نبودیم.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد از ظرفیت نگاه تخصصی پلیس راهور در تدوین پیام‌های فرهنگی با محوریت حمل و نقل در سازمان فرهنگی شهرداری باید استفاده شود.

آسایش در پایان گفت: با تعامل و اجرای طرح‌های کارشناسی در حوزه ترافیک شاهد بهبود عبور و مرور شهروندان و رضایت مندی هر چه بیشتر آنها باشیم.