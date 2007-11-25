استقبال جوانان بسیجی کردستان از اردوهای طرح هجرت 3 بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سردار الله نور نورالهی ظهر امروز در همایش تجلیل از دست اندرکاران اردوهای طرح هجرت 3 در سنندج افزود: سهمیه پیش بینی شده برای استان کردستان 72 هزار نفر روز کار بود که خوشبختانه این میزان در سال جاری در استان کردستان به 179 هزار نفر روز کار افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سایه حضور و استقبال جوانان بسیجی استان و حمایت های بی دریغ مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان، 249 درصد کار در استان کردستان در راستای برنامه اردوهای طرح هجرت 3 به انجام رسیده است.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه کردستان اظهار داشت: برنامه های امسال اردوهای طرح هجرت نسبت به سال گذشته هدفمند تر و حوزه فعالیت های مربوطه نیز گسترش یافت.

وی همچنین با اشاره به حوزه فعالیت و کارهای انجام شده توسط این گروه عنوان کرد: حوزه های کاری منابع طبیعی، آبخیزداری، مرمت و بازسازی مدارس و... در برنامه های امسال طرح هجرت 3 به انجام رسید.

سردار نورالهی ادامه داد: 85 هزار نفر روز کار در بخش مرمت و زیبا سازی مدارس در استان کردستان فعالیت کردند که منجر به مرمت و بازسازی 800 باب مدرسه در سطح استان شد.

وی میزان کارهای انجام شده در بخش علمی و آموزشی را 68 هزار نفر روز کار ذکر کرد و افزود: 49 هزار نفر روز کار دانش آموزان و بقیه نیز توسط فرهنگیان استان به انجام رسیده است.

در این مراسم از استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های که در راستای اجرای هر چه بهتر برگزار شدن طرح هجرت 3 نقش داشتند با اهدا لوح تقدیر، تجلیل شد.