البرز به ۶ هزار کلاس درس نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر شنبه در جلسه نهضت مدرسه سازی استان البرز که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با بیان اینکه تعداد مدارس به تفکیک محلات و شهرستان‌های استان مشخص است، افزود: اکنون برای رسیدن به میانگین کشور، به ۵۰۰ مدرسه با ۶ هزار کلاس درس نیاز داریم.

وی ادامه داد: با توجه به احصای نیازها، ضرورت دارد که اولویت بندی دقیقی صورت گیرد و نسبت به شناسایی اراضی مناسب و جلب مشارکت خیرین اقدام شود.

عبداللهی گفت: جای خرسندی دارد که خیرین نیک اندیش در این استان فراوان هستند و با اشراف به فقر استان در سرانه‌ها بویژه آموزشی و پرورشی، همراهی بسیار خوبی دارند.

وی افزود: در خصوص ساخت ۱۰۰ مدرسه در فاز اول پیش بینی‌های لازم صورت گرفته و روند خوبی طی شده است.

استاندار البرز گفت: در خصوص فاز بعدی این نهضت از ۱۰۰ مدرسه‌ای که برای خود تعهد ایجاد کردیم جانمایی و عملیات اجرایی ۱۲ مدرسه آغاز شده و باید این روند تسریع شود.

وی افزود: فرمانداران باید هر هفته جلسه و پیگیری میدانی داشته باشند تا شرایط لازم برای ساخت مدارس در شهرستان‌ها فراهم شود.

عبداللهی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و همراهی دولت محترم سیزدهم مقرر شد اعتباری حدود هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی اموال دولت در آموزش و پرورش تأمین شود و به ساخت مدارس تخصیص یابد.

وی افزود: آموزش و پرورش و مسئولان مربوطه باید برای تحقق این فرصت بزرگ، هم افزایی و پیگیری ویژه ای داشته باشند.

استاندار البرز با تاکید بر اهمیت ایجاد فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان، ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های این قشر را کمبود چنین امکانات مهمی دانست و از مسئولان استان خواست تا تمامی فرزندان این استان را مانند فرزندان خود ببینند و برای تأمین نیازهای آنها دلسوزانه تلاش کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم بستر تفریح، نشاط و ورزش جوانان را فراهم کنیم، قدم بزرگی در ایجاد آرامش، کاهش هیجانات کاذب، ناهنجاری‌ها و عصیانگری‌های اجتماعی آنها خواهیم برداشت.

عبداللهی گفت: باید دست به دست هم بدهیم و با درک درستی از شرایط، برای رشد و شکوفایی جوانان بعنوان آینده سازان کشور، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم.