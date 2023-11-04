زلزله اطراف خان ببین گلستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر زلزله ایی به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری زمین اطراف خان ببین استان گلستان را لرزاند.

قاسم غریب آبادی مدیر عامل هلال احمر استان گلستان ضمن تأیید این خبر به خبرنگار مهر استان گلستان گفت: بلا فاصله پس از وقوع زلزله برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارزیابی خسارت احتمالی تیم ارزیابی هلال احمر استان به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.‌

هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.