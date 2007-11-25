به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که در بخش مسابقه جشنواره سالرنو حضور داشت توانست ضمن تقدیر ویژه از سوی هیئت داوران به خاطر تلاش مثبت در تحقق بخشیدن زبان تصویری متفاوت با سینمای سنتی غرب، جایزه پلاک کلوپ روتاری را کسب کند.

"ژانی گه ل" بر اساس نخستین و مشهورترین رمان کردی ابراهیم احمد ساخته شده و داستان مردی به نام جوامر است که در جریان تظاهرات سال 1947 شهر سلیمانیه عراق به طور اتفاقی به جمع تظاهرکنندگان می‌پیوندد و هنگام کمک به زنی مجروح توسط مأموران دولتی به عنوان رهبر شورشیان دستگیر و پس از گذشت 10 سال از زندان آزاد می‌شود...

این فیلم که به عنوان نماینده سینمای عراق در هشتادمین دوره اسکار حضور دارد، در جشن امسال خانه سینما توانست جایزه بهترین موسیقی متن فیلم را از آن خود کند. شصت و یکمین جشنواره بین المللی فیلم سالرنو 21 تا 26 آبان در ایتالیا برگزار شد. کلوپ روتاری انجمنی بین‌المللی است که زیر نظر سازمان یونسکو در امور فرهنگی و هنری فعالیت می‌کند.