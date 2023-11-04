ایران به برکت حوزه های علمیه پیشگام عرصه نشر معارف اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر شنبه در مراسم غبارروبی حرم امامزاده موسی مبرقع (ع) اظهار داشت: اسلام دین جهاد در راه خداوند است و نور اسلام امروز به تمام عالم رسیده و این امر به دلیل منطق و حکمت دین مبین اسلام است.

مدیر حوزه های علمیه کشور بیان داشت: کشور ایران برخلاف سرزمین های دیگر در پذیرش اسلام شرایط متفاوتی داشت و به سرعت با پذیرش این دین آسمانی به قطب اسلام تبدیل شد و این امر موجب افتخار است.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ تلاش های بسیاری صورت گرفت تا ایران در برابر اسلام قرار گیرد افزود: ایرانی ها با آغوش باز اسلام ناب محمدی را پذیرفتند و ایران به پایگاه تولید علم اسلامی تبدیل شد.

آیت الله اعرافی عنوان داشت: اهل بیت پیامبر اسلام از همان دوران مورد غصب و کینه دشمنان بودند و تلاش های بسیاری برای از میان برداشتن فرهنگ اهل بیت (ع) صورت گرفت و حتی پس از رحلت پیامبر اسلام نقل حدیث از آن حضرت تا یک قرن ممنوع شد.

وی ادامه داد: ایرانی ها از مکتب تشیع و خاندان اهل بیت عصمت و اهل بیت (ع) استقبال شایسته ای داشتند و این در شرایطی بود که آنان در حکومت های ظالمان عصر خود تحت فشار و مورد غضب بودند.

مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران به عنوان پیشگام عرصه نشر معارف اهل بیت (ع) معرفی شد بیان داشت: با تأسیس حوزه های علمیه در طول سالیان دراز علوم اسلامی و معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به تمام عالم منتشر شد و امروز ایران به قطبی در این عرصه تبدیل شده است.

وی ابراز داشت: تلاش های ایرانیان در راستای نشر معارف اسلامی پس از پیروزی انقلاب به اوج خود رسید و حوزه علمیه قم سابقه هزار و ۲۰۰ ساله دارد و در طی این سالیان این عرصه خالی نشد.

آیت الله اعرافی ابراز داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی طلابی از بیش از ۱۰۰ ملیت در ایران اسلامی و حوزه های علمیه حضور یافتند و به کسب علوم اسلامی همت گماشتند.

وی ادامه داد: در دوران طاغوت تلاش های زیادی برای خاموش کردن نور حوزه های علمیه در کشور صورت گرفت اما با پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت مجاهدت ها این چراغ امروز در تمام دنیا نورافشانی می کند.

امام جمعه قم با اشاره به اهمیت هجرت در درخشش قم و ایران اسلامی بیان داشت: حضور امامزادگان در ایران ناشی از هجرت آنان به این سرزمین بوده است و شهر قم نیز به دلیل سابقه فرهنگی و تاریخی به قطب مهمی برای مهاجرت تبدیل شد.