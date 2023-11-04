اعزام دو تیم ارزیاب به خان ببین/ تا کنون خساراتی گزارش نشده است

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۳۷ امروز شنبه زلزله‌ای به بزرگی ۴/۳ ریشتر حوالی شهر خان ببین از توابع شهرستان رامیان را لرزاند که چند شهر دیگر گلستان هم لرزش‌ها را احساس کرده‌اند.

وی افزود: بلافاصله دو تیم ارزیاب از پایگاه امداد و نجات زرین گل علی آباد کتول و هلال‌احمر آزادشهر جهت بررسی خسارات احتمالی به حوالی کانون زلزله اعزام شدند و با بخشداران، شهرداران، دهیاران و رابطین هلال احمر روستاهای نزدیک به کانون وقوع زلزله هم تماس تلفنی برقرار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان کرد: کانون زلزله ۱۶ کیلومتر با خان ببین، ۱۶ کیلومتر با رامیان و ۱۸ کیلومتر با علی آباد کتول در استان گلستان فاصله دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محسوس بودن این زلزله در شعب شرق استان تمامی پایگاه‌های امداد و نجات استان و کشیک اضطراری شعب تا اطلاع ثانوی در آماده باش کامل هستند.

غریب آبادی گفت: تیم‌های ارزیاب در حال بررسی هستند و تا کنون خساراتی گزارش نشده است و به محض دریافت گزارش‌های بعدی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.