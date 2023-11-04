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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

استاندار خوزستان:

تربیت دانش آموزانی تمدن ساز غایت نظام تعلیم و تربیت است

تربیت دانش آموزانی تمدن ساز غایت نظام تعلیم و تربیت است

اهواز- استاندار خوزستان گفت: نظام تعلیم و تربیت کشور با گام برداشتن در راستای تربیت دانش آموزانی تمدن ساز، مهمترین راهبرد تحولی را دنبال کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز شنبه در جمع اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان اظهار کرد: تشکیل شبکه‌ای از دانش آموزان معتقد به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، بصیر و متدین غایت فعالیت‌های تشکل‌های دانش آموزی و به خصوص اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان است.

استاندار خوزستان در عین حال با برشمردن ویژگی‌های دانش آموزان تمدن ساز در افق تمدنی اضافه کرد: دانش‌آموز منتظر امام زمان (عج) باید بالاترین معرفت دینی را داشته و این امر مهم باید از طریق تشکل‌هایی مثل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی دنبال شود.

وی گفت: نظام تعلیم و تربیت کشور با گام برداشتن در راستای تربیت دانش آموزانی تمدن ساز، مهمترین راهبرد تحولی را دنبال کرده است و به بیان دیگر با ترویج این فرهنگ والا و مهم منتظران حضرت ولی عصر (عج) را برای دوران ظهور آماده می‌کند.

کد مطلب 5930329

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