تربیت دانش آموزانی تمدن ساز غایت نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز شنبه در جمع اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان خوزستان اظهار کرد: تشکیل شبکهای از دانش آموزان معتقد به آرمانهای والای انقلاب اسلامی، بصیر و متدین غایت فعالیتهای تشکلهای دانش آموزی و به خصوص اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان است.
استاندار خوزستان در عین حال با برشمردن ویژگیهای دانش آموزان تمدن ساز در افق تمدنی اضافه کرد: دانشآموز منتظر امام زمان (عج) باید بالاترین معرفت دینی را داشته و این امر مهم باید از طریق تشکلهایی مثل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی دنبال شود.
وی گفت: نظام تعلیم و تربیت کشور با گام برداشتن در راستای تربیت دانش آموزانی تمدن ساز، مهمترین راهبرد تحولی را دنبال کرده است و به بیان دیگر با ترویج این فرهنگ والا و مهم منتظران حضرت ولی عصر (عج) را برای دوران ظهور آماده میکند.
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