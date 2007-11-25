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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

12 درصد آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه 80 درصد آسیب های اجتماعی در بخش اعتیاد تفننی است، گفت: 12 درصد آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمد زاده ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی مازندران در محل استانداری افزود:  برخی‌ها به اشتباه آشفتگی رفتاری و انحرافات اجتماعی را نیز در لیست آسیب های اجتماعی قرار می دهند.

وی تخریب روابط سالم فرد با اجتماع را تعریف جدیدی از آسیب اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: به رغم اطلاعات نادرست درباره آمار ازدواج و طلاق، فقط 12 درصد ازدواج ها در مازندران به طلاق منجر می شود.

این مسئول با اشاره به شکل‌ گیری بانک اطلاعاتی آسیب‌ های اجتماعی در مازندران اظهار داشت: بانک اطلاعاتی باید بر مبنای اورژانس اجتماعی راه اندازی شود.

محمد زاده از پیشنهاد بانک اطلاعاتی نوین درباره اجرایی شدن طرح پژوهشی عملیاتی در بخش بهزیستی خبر داد و یادآور شد: 67 مجتمع روستایی برای کاهش آسیب های اجتماعی در مازندران فعالیت می کنند.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مازندران نیز در این جلسه بیان داشت: روزانه هشت ساعت از برنامه های تلویزیون و 13 ساعت از برنامه های رادیو شبکه طبرستان به آسیب های اجتماعی اختصاص دارد.

تقی صمدی با اشاره به اینکه از اول سال جاری تاکنون بیش از 10 گزارش خبری در این باره پخش شده است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع دو برنامه گفتگوی ویژه خبری نیز به این بخش اختصاص یافته است.

کد مطلب 593033

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