جلسه شورای خدمات بنیاد دعبل در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای خدمات بنیاد دعبل خزاعی مازندران با حضور حجت الاسلام شریف تبار مدیر کل تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام درخشنده معاون فرهنگی اداره کل، محمد نقویان مسئول بنیاد دعبل خزاعی مازندران و اعضا در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.

با توجه به ابلاغیه جدید بنیاد دعبل خزاعی، حجت‌الاسلام احمدی، راهیار بنیاد هدایت استان نیز در جلسه حضور یافتند.

در این نشست ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده بنیاد در مازندران، نسبت به تشریح اهداف برگزاری اولین مجمع خیرین هیئت در مشهد در اواخر آبان‌ماه و همچنین برنامه‌ریزی در خصوص آئین تکریم مادران بهشت تبادل نظر به عمل آمد.

همچنین ۵ بانوی فرهیخته جهت تجلیل در آئین تکریم مادران بهشت مشخص شدند.

در ادامه در خصوص دیدار با سه پیرغلام اهل بیت، تشکیل مجمع خیرین شهرستانی و بررسی پرونده چند مداح متقاضی بحث و گفتگو به عمل آمد.