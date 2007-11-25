ظرفیت پتروشیمی شیراز به دو برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در کنگره شهدای کارمند پالایشگاه و پتروشیمی فارس افزود: احداث شش واحد پتروشیمی در سطح استان فارس از جمله مصوبات استانی هیئت دولت بوده که این امر نشان دهنده آغاز این حرکت بزرگ است.

استاندار فارس احداث دو واحد پتروشیمی در شهرستان ممسنی را از جمله طرح های پتروشیمی در دست اقدام استان دانست و اظهار داشت: اقدامات اولیه این پروژه آغازشده و امیدواریم کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن نیز هر چه سریعتر به زمین زده شود.

رضا زاده ضمن تاکید بر لزوم سرمایه گذاری های مفید در استان فارس یادآور شد: باید با توجه به ظرفیت های این استان نوع سرمایه گذاری های آینده را تعریف و پیش بینی کنیم.

استاندار فارس تاکید کرد: اگر خوزستان قطب نفت کشور محسوب شده می توان از فارس به عنوان قطب گاز یاد کرد البته برای تحقق هر چه بیشتر این امر زمینه و بسترهای لازم نیز فراهم است.