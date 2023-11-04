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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

قدردانی امام جمعه تبریز و استاندار از حضور مردم در راهپیمایی

قدردانی امام جمعه تبریز و استاندار از حضور مردم در راهپیمایی

تبریز-نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی در پیامی مشترک از حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که عصر امروز شنبه منتشر شد آمده است: امروز جلوه‌ای دیگر از شکوه بصیرت و هوشمندی مردمان همیشه بیدار خطه ی ایمان و اخلاص، آذربایجان قهرمان بود، مردمانی که در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی خالق حماسه‌های پرغرور بوده‌اند و به تعبیر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) پرچم آزادی ایران دست تبریزی‌ها است و آذربایجان مرکز تمدّنی و فرهنگی در غرب کشور است.

در این پیام آورده شده است: مردم استان امروز در سیزدهمین روز از آبان ماه ۱۴۰۲ با همان پرچم آزادی و نسلی دیگر از این خاک پاک باحضور باشکوه، آگاهانه تابلویی بی مثال از بیداری جوانان و نوجوانان دهه هشتاد و دهه نودی را به تصویر کشیدند و جلوه‌های بی‌نظیری از روحیه استکبار ستیزی و همدردی با ملت مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشته و با اعلام حمایت از مبارزات به حق مردم غزه، عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

در این پیام از حضور معنادار طیف عظیمی از جوانان مؤمن و انقلابی آذربایجان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که بیانگر عمق شناخت نسل جدید از مسائل مختلف دنیای امروز است نام برده‌اند.

در این پیام تاکید شده است: این نسل هوشیار امروز با لبیک به ندای رهبر عظیم الشان و مولا و مقتدای خود نشان دادند که در راه مبارزه با مستکبران جهان خصوصاً آمریکا و اسرائیل کودک کش در صف اول جهاد ایستاده‌اند.

کد مطلب 5930342

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