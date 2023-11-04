قدردانی امام جمعه تبریز و استاندار از حضور مردم در راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که عصر امروز شنبه منتشر شد آمده است: امروز جلوه‌ای دیگر از شکوه بصیرت و هوشمندی مردمان همیشه بیدار خطه ی ایمان و اخلاص، آذربایجان قهرمان بود، مردمانی که در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی خالق حماسه‌های پرغرور بوده‌اند و به تعبیر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) پرچم آزادی ایران دست تبریزی‌ها است و آذربایجان مرکز تمدّنی و فرهنگی در غرب کشور است.

در این پیام آورده شده است: مردم استان امروز در سیزدهمین روز از آبان ماه ۱۴۰۲ با همان پرچم آزادی و نسلی دیگر از این خاک پاک باحضور باشکوه، آگاهانه تابلویی بی مثال از بیداری جوانان و نوجوانان دهه هشتاد و دهه نودی را به تصویر کشیدند و جلوه‌های بی‌نظیری از روحیه استکبار ستیزی و همدردی با ملت مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشته و با اعلام حمایت از مبارزات به حق مردم غزه، عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

در این پیام از حضور معنادار طیف عظیمی از جوانان مؤمن و انقلابی آذربایجان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که بیانگر عمق شناخت نسل جدید از مسائل مختلف دنیای امروز است نام برده‌اند.

در این پیام تاکید شده است: این نسل هوشیار امروز با لبیک به ندای رهبر عظیم الشان و مولا و مقتدای خود نشان دادند که در راه مبارزه با مستکبران جهان خصوصاً آمریکا و اسرائیل کودک کش در صف اول جهاد ایستاده‌اند.