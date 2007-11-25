ادامه حضور تیم تکواندو کرج در سوپرلیگ نیاز به حمایت مالی دارد

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرستان کرج با توجه به استعدادهای بالقوه و بالفعل در رشته های ورزشی به ویژه تکواندو تاکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تیمی را به مسابقات سوپر لیگ کشور اعزام نمی کرد.

وی افزود: در حالی که استان هایی که در رشته تکواندو نام و نشانی ندارند به دلیل بنیه مالی در این مسابقات حضور پیدا می کنند و کرج نیز به دلیل درخواست ورزشکاران این رشته امسال عازم این مسابقات شد.

نوذری خاطرنشان کرد: نامه هایی به ادارات مختلف شهر مانند شورا، شهرداری، تربیت بدنی و فرمانداری ارسال شده است که در صورت تمایل به ادامه حضور تیم تکواندو کرج در مسابقات سوپرلیگ کشور، هزینه های مالی این مسابقات را متحمل شوند اما تاکنون جوابی دریافت نشده است.

وی یادآور شد: یک هفته از این مسابقات سپری شده است و ورزشکاران کرجی تنها با یک دست لباس ورزشی به این مسابقات اعزام شده اند این در حالی است که ورزشکاران برخی از استان ها مزایای چند میلیون تومانی بابت حضور در این مسابقات دریافت کرده اند و انگیزه بیشتری برای برد دارند.